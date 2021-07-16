Белград, 16 июля, 2021, 20:18 — ИА Регнум. В центре Белграда 16 июля срочно эвакуировали жильцов многоэтажного дома после того, как в фундаменте здания из-за работ на строительстве соседнего дома появилась трещина. К счастью, никто из жильцов эвакуированного дома не пострадал, сообщили в отделении белградского МВД.

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Жильцы аварийного дома заявили журналистам о том, что они уже неоднократно обращались к компании-инвестору строительства соседнего здания и предупреждали, что у них в квартирах появляются трещины на потолках и на стенах, но им отвечали, что «это нормально, так как рядом находится строительная площадка».

«Мы выбежали за секунду до того, как вся квартира обрушилась. Соседка не успела ничего взять оттуда. Хорошо, что она за десять минут до этого сама вышла на улицу. Она могла погибнуть. Мы постоянно говорили, что здание трескается, что им надо проверить, правильно ли они работают на этой стройплощадке, но никто внимания на нас не обращал», — рассказала жительница дома телеканалу Nova.rs.

Заместитель мэра Белграда Горан Весич тем временем заявил, что инвестор строительства нового дома должен возместить ущерб жильцам пострадавшего здания.