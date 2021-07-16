Москва, , 20:13 — REGNUM Роспотребнадзор настоятельно рекомендует вакцинироваться как членам избирательных комиссий, так и наблюдателям. Об этом, как передает РАПСИ, заявила сегодня, 16 июля, глава ведомства Анна Попова в ходе заседания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ. «Нами разработан целый ряд рекомендаций, и они должны неукоснительно исполняться. Новое в этих рекомендациях — вакцинировать всех, кто на избирательных участках будет находиться в течение рабочего дня или в течение длительного периода», — отметила она.

Вакцинироваться рекомендуют людям, которые будут находиться в закрытом помещении целый день. «Наша настоятельная рекомендация сегодня для всех, кто будет находиться на избирательных участках: и члены комиссий, и у наблюдатели должны быть 100% вакцинированы. Мы очень этого просим», — сказала Попова. Она поручила главе ЦИК РФ организовать процесс вакцинации, чтобы все успели поставить два компонента прививки до Единого дня голосования.

Как отметила глава ЦИК РФ Элла Памфилова, даже если ситуация с коронавирусом к осени стабилизируется, ведомство будет принимать все меры для безопасности граждан. «Мы одно из дисциплинированных ведомств, которое старается выполнять все рекомендации», — сказала она. По ее словам, 74% аппарата ЦИК РФ или вакцинированы, или переболели. Как подчеркнула Попова, необходимо защитить и тех, кто будет находиться на избирательных участках, и граждан России, которые придут голосовать. «Я подписала письма в партии и общественные организации с тем, чтобы эти рекомендации были выполнены», — добавила глава Роспотребнадзора.