Москва, 16 июля, 2021, 20:13 — ИА Регнум. Роспотребнадзор настоятельно рекомендует вакцинироваться как членам избирательных комиссий, так и наблюдателям. Об этом, как передает РАПСИ, заявила сегодня, 16 июля, глава ведомства Анна Попова в ходе заседания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ. «Нами разработан целый ряд рекомендаций, и они должны неукоснительно исполняться. Новое в этих рекомендациях — вакцинировать всех, кто на избирательных участках будет находиться в течение рабочего дня или в течение длительного периода», — отметила она.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

Вакцинироваться рекомендуют людям, которые будут находиться в закрытом помещении целый день. «Наша настоятельная рекомендация сегодня для всех, кто будет находиться на избирательных участках: и члены комиссий, и у наблюдатели должны быть 100% вакцинированы. Мы очень этого просим», — сказала Попова. Она поручила главе ЦИК РФ организовать процесс вакцинации, чтобы все успели поставить два компонента прививки до Единого дня голосования.

Как отметила глава ЦИК РФ Элла Памфилова, даже если ситуация с коронавирусом к осени стабилизируется, ведомство будет принимать все меры для безопасности граждан. «Мы одно из дисциплинированных ведомств, которое старается выполнять все рекомендации», — сказала она. По ее словам, 74% аппарата ЦИК РФ или вакцинированы, или переболели. Как подчеркнула Попова, необходимо защитить и тех, кто будет находиться на избирательных участках, и граждан России, которые придут голосовать. «Я подписала письма в партии и общественные организации с тем, чтобы эти рекомендации были выполнены», — добавила глава Роспотребнадзора.

«Избирательная кампания депутатов Государственной думы VIII созыва, которая является, безусловно, главным электоральным событием 2021 года, учитывая сложную эпидемиологическую обстановку в России, должна быть детально регламентирована, и здоровье людей должно защищаться в полном объеме. Нужно уделить особое внимание мерам по соблюдению безопасности всех голосующих и представителей кандидатов, обеспечить их всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты, — считает региональный координатор корпуса «За чистые выборы» в Пензенской области, сопредседатель Общественного штаба по независимому наблюдению в Пензенской области, региональный эксперт НОМ Андрей Глухов. — Благодаря трехдневному голосованию и регламентам Центральной избирательной комиссии по данному вопросу удастся значительно снизить контакты голосующих между собой и не допустить массовых заражений, однако, одной из задач общественного наблюдения будет, в том числе, и контроль за строгим соблюдением данных норм. Мнения Центральной избирательной комиссии и Эллы Александровны Памфиловой по данному вопросу абсолютно верны, все санитарные мероприятия должны проводиться в полном объеме под бдительным надзором во избежание массовых заражений».

«Безусловно, предстоящие выборы являются ключевыми для нашей страны. Тем не менее, пандемия по-прежнему вносит серьезные коррективы во все сферы жизни общества, — отметила член Общественной палаты РФ, заместитель председателя Общественной палаты Мурманской области Юлия Величко. — Напомню, что в 2020 году Общественная палата Мурманской области обеспечивала общественное наблюдение за ходом голосования по поправкам к Конституции на территории региона. При этом особое внимание было уделено одной из приоритетных задач: соблюдению всех рекомендаций по профилактике рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Для обеспечения здоровья и безопасности все участники голосования в обязательном порядке были обеспечены масками, перчатками, санитайзерами и одноразовыми ручками. Общественные наблюдатели контролировали обеспечение максимального рассредоточения участников голосования, соблюдение принципа бесконтактности, в том числе при голосовании на дому. Соответствующие меры безопасности соблюдались и в отношении членов избирательных комиссий. Могу заверить, что предпринятые меры по недопущению распространения COVID-19 принесли ощутимые результаты. За прошедшее время накоплен огромный опыт совместной работы с санитарно-эпидемиологическими службами. На заседании в ЦИК по итогам сегодняшнего дня прозвучали рекомендации избирательным комиссиям, главным санитарным врачам регионов, кандидатам и политическим партиям, участвующим в выборах, общественным палатам, организующим независимое общественное наблюдение о необходимости предусмотреть применение комплексных мер санитарной безопасности, подтвердивших свою эффективность (использование средств индивидуальной защиты, социальное дистанцирование, отдельные входы и выходы на участках). К сожалению, в настоящее время «ковидная» статистика не дает повода к расслаблению. По-прежнему, самой приоритетной задачей в Российской Федерации остается сохранение здоровья и жизни граждан, а также обеспечение безопасности в нашей стране. Очевидно, требования сегодня диктует пандемия. Поэтому вопросы вакцинации, четкого соблюдения правил профилактики коронавирусной инфекции, рекомендаций санитарных врачей выходят на передний план. Необходимо задуматься о необходимости довести количество привитых или иммунизированных членов УИК и наблюдателей до 100%. Наша страна большая, объективно существует разный уровень опасности в регионах России. Учитывая региональную ситуацию, необходимо рассмотреть возможность вакцинации тех, кто в дни голосования будет постоянно находиться на избирательных участках, или предоставить возможность провести исследование методом ПЦР не ранее 16 сентября текущего года. Важно понимать, что рекомендации подобного рода — это не просто совет, которым можно пренебречь, это надлежащая модель поведения, следование которой — социальная норма и гражданский долг. Предложение Эллы Памфиловой о распространении рекомендаций не только на российских, но и на международных наблюдателей совершенно оправданное и своевременное особенно для нашего региона. Т.к. по официальному приглашению российских властей в Мурманской области будут работать представители ОБСЕ. Их задача — наблюдать за ходом подготовки и проведения выборов в Госдуму. Сотрудники одного из подразделений ОБСЕ Бюро по демократическим институтам и правам человека начнут свою деятельность в Заполярье с 18 августа 2021 года. В сложившихся санитарно-эпидемиологических условиях въезд на территорию страны не вакцинированных наблюдателей и экспертов, посещение ими участков представляет опасность и для них самих, и для наших избирателей, наблюдателей, организаторов выборов».