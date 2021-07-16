Белград, , 20:13 — REGNUM Сербия связывает с председательством Словении в Евросоюзе большие ожидания, учитывая, что со словенским народом сербы десятилетиями жили в одном государстве. Об этом заявил министр иностранных дел Сербии Никола Селакович 16 июля во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Австрии.

Сербия и ЕС Balkan Photos

Селакович напомнил о том, что Словения — первая бывшая югославская республика, которая вступила в ЕС, и сегодня она является отличным примером того, какую пользу отдельная страна может извлечь из членства в Евросоюзе.

«Может быть, наши словенские друзья могут понять нас лучше, чем другие европейские партнеры. Они заинтересованы в том, чтобы поддержать процесс расширения ЕС, и заявляют о том, что Евросоюз без Западных Балкан не является полноценным объединением», — цитирует телеканал РТС слова Селаковича.

Глава сербской дипломатии подчеркнул, что Сербия продолжает реформы, в том числе в экономической и социальной сферах. «Я знаю, что ЕС сталкивается с собственными проблемами, но нельзя постоянно говорить о Западных Балканах как о внешнем вопросе, а когда нужна поддержка в борьбе против нелегальной миграции — тогда мы партнеры. Если мы разделяем общие проблемы, тогда мы можем планировать и общее будущее», — сказал Селакович.

Напомним, что за последний год Европейская комиссия не открыла ни одной новой главы в переговорах по евроинтеграции Сербии.