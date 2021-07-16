Донецк, 16 июля, 2021, 20:12 — ИА Регнум. Взрыв на газопроводе в Будённовском районе Донецка прогремел 16 июля, сообщает Донецкое агентство новостей.

Mil.gov.ua Солдат ВСУ

Взрыв прогремел в районе железнодорожной станции «Мушкетово» около 14:30 мск. После этого вспыхнул сильным пожар. На место ЧП прибыли пожарные, люди не пострадали.

Комментируя это событие, глава ДНР Денис Пушилин назвал случившееся терактом, устроенным ВСУ. Видео его выступления опубликовал телеграм-канал «Репортер Руденко».