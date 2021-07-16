Вашингтон, 16 июля, 2021, 20:10 — ИА Регнум. Сегодня, 16 июля, нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин дал комментарий касательно переговоров с руководством команды о новом контракте. В СМИ подозревают, что российский форвард еще не заключил новое соглашение с «Кэпс» из-за грядущего драфта расширения НХЛ.

Michael Miller Александр Овечкин

«У меня нет переживаний по поводу контракта. Потому что в принципе если я не подпишу новый контракт с «Вашингтоном», то стану неограниченно свободным агентом.

Конечно, мне бы хотелось остаться в Вашингтоне. Переговоры еще ведутся, поэтому поживем-увидим», — приводит высказывание капитана «Кэпс» портал «Матч ТВ».

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 45 матчах регулярного чемпионата и набрал 42 (24+18) очка.