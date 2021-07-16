Брюссель, , 20:08 — REGNUM Решение Сербии назначить нового посла в Сирии идёт вразрез с позицией Брюсселя. Об этом 16 июля заявил пресс-секретарь Евросоюза Петер Стано.

Евросоюз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он напомнил, что страны-кандидаты на вступление в ЕС должны согласовывать свою внешнюю политику с политикой Брюсселя.

«Позиция Евросоюза по поводу нормализации отношения с режимом в Сирии предельно четкая и неизменная, а недавние выборы, которые организовал этот режим, ни в коем случае не смогут привести к международной нормализации», — заявил Стано «Радио Свободная Европа» (СМИ — иностранный агент).

Стано добавил, что сирийские войска совершали «массовое брутальное насилие» над мирным населением, включая «использование химического оружия», и поэтому государства-члены ЕС не направляют своих послов в Дамаск, так как они в этом случае должны были бы вручить верительные грамоты в руки Башару Асаду.

Напомним, что четырехлетний мандат предыдущего посла Сербии в Сирии Йована Вуясиновича закончился в 2013 году. До сих пор на его место не был назначен новый посол, и эту функцию выполнял поверенный в делах Милан Виятович. МИД Сербии все еще не сообщил имя нового посла в Сирии.