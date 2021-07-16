16 июля 2021 | Время чтения 3 мин

Ксаверий де Местр, , 23:08 — REGNUM Министр иностранных дел КНР Ван И раскритиковал вывод войск США из Афганистана во время совместной встречи с Шанхайской организацией сотрудничества (SCO) и призвал евразийский альянс «не дать Соединенным Штатам уклониться от своей ответственности».

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Ван И заявил, что США должны сделать больше, чтобы не дать талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) набрать силу, и оказать большую помощь в обеспечении безопасности афганскому правительству.

«Как инициатор афганского вопроса США не могут просто уйти, создав еще больше проблем для афганского правительства и свалив «бремя» на региональные страны», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Китая по итогам саммита SCO, в котором приняли участие Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.

Министр иностранных дел КНР Ван И (cc) Kleinschmidt MSC

Напомним, что ранее президент США Джо Байден заявил, что Штаты выполнили свою задачу в Афганистане и теперь ответственность за защиту своего народа лежит на афганском правительстве. Президент добавил, что США продолжат помогать противостоять «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) посредством авиаударов.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили данное заявление Китая.

«Я полагаю, что Китай инвестировал в Афганистан, в том числе в добычу полезных ископаемых. Вероятно, они беспокоятся о том, как обеспечить безопасность для своей работы там… Ну, пока они жалуются, мы побеждаем», — пишет BrassAdder.

«У Китая есть горнодобывающие предприятия в Афганистане, они также использовали «зонтик» американских войск для обеспечения безопасности своих минеральных приключений, теперь это их проблема. Посмотрим, как они справятся с террористами», — комментирует Fubarthree4388.

«Я думаю, что дело вовсе не в этом. Это (1) что-то, чем они могут ударить по США, и (2) им нравится видеть, как мы выбрасываем наши деньги и солдат на эту бесплодную затею. У Китая есть гиперзвуковые ракеты, и они обгоняют нас в областях, потому что они бережливы, а мы тратим наш оборонный бюджет на обогащение оборонных подрядчиков. Они хотят, чтобы такая политика США продолжалась, поверьте в это. Разве вам не нравится видеть, как ваш противник обеднел и перенапрягся до бессилия?» — спрашивает CptRJ.

«Мы должны уйти со всего Ближнего Востока. Мы находимся там уже 75 лет и только навели больше хаоса, чем порядка. Конечно, это было бы проще сделать при Трампе, когда мы на 100% обеспечивали себя нефтью. Теперь нет, благодаря тому, кто командует Байденом», — предполагает johnson19016.

Американцы в Афганистане Dvidshub.net

«И Европа, Япония, Корея, Германия, и Польша. Давайте. Мы должны быть дома, а не защищать трусов и лентяев», — указывает thegreatone298.

«Китай подписывает контракты на поставку меди, минералов, редкоземельных и других товаров в Афганистан и строит дороги, а теперь США ушли и сделали это место более опасным для ведения бизнеса, выведя войска. Мы якобы должны продолжать тратить огромные деньги и проливать кровь, пока Китай получает прибыль. Вот, исправил за вас», — подсказывает MabDab.

«Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) против Китая? Это сложная ставка. Коэффициент?» — спрашивает suecollins11.

«Китаю стоит вступить в игру и самому защищать Афганистан после ухода США. Мы делали это в течение почти 20 лет, чтобы защитить то, что в конечном итоге стало интересами Китая и других стран. Это, пожалуй, единственное здравое решение, которое принял г-н Байден за время своего пребывания на посту», — уверен bobbyajax.

«Если бы США всерьез хотели выиграть эту войну, они легко могли бы сделать это за 6 месяцев, но они этого не сделали, как и во Вьетнаме», — думает hyramzomar.

«Это может повлиять на компанию Apple, поскольку редкоземельные металлы используются для производства компонентов микропамяти в мобильных телефонах, а также для других производственных нужд, связанных с компьютерами. Мы обеспечивали безопасность, пока Китай получал прибыль. Их единственный выход — послать оккупационные силы для поддержания порядка», — отвечает cj134.