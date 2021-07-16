Новочеркасск, Ростовская область, 16 июля, 2021, 20:02 — ИА Регнум. Доцент кафедры «электроснабжение и электропривод» Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) имени Платова (Новочеркасск) стал фигурантом уголовного дела о коррупции. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Установлено, что преподаватель получал деньги от студентов во время промежуточных и итоговых аттестаций. Мужчина выставлял оценки в экзаменационные и зачётные ведомости, не проверяя знания учащихся. По 4,5 тыс. рублей мужчина получил от 14 студентов одной из групп за хорошие отметки.

Возбуждены уголовные дела о служебном подлоге и взяточничестве.