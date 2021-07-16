Турин, Италия, 16 июля, 2021, 19:58 — ИА Регнум. 36-летний нападающий «Ювентуса» и национальной сборной Португалии Криштиану Роналду принял окончательное решение остаться в туринском клубе до конца контракта. Об этом 16 июля сообщила итальянская газета La Gazzetta dello Sport. Соглашение португальского футболиста со «старой синьорой» истекает в конце следующего сезона.

Андрей Пронин ИА REGNUM Криштиану Роналду

Ранее сообщалось об интересах к футболисту со стороны различных топ-клубов Европы. На футболиста, по словам СМИ, претендовали «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед».

В прошедшем сезоне Криштиану Роналду принял участие в 33-х матчах итальянской Серии А, в которых отметился 29-ю забитыми мячами и 2-мя результативными передачами. В составе сборной Португалии футболист стал лучшим бомбардиром Чемпионата Европы 2020, набрав 6 (5+1) очков по системе гол+пас в четырех играх.

«Ювентус» выкупил контракт Роналду у мадридского «Реала» 10 июля 2018 года за 117 миллионов евро. На данный момент авторитетный портал transfermarkt оценивает португальского нападающего в 45 миллионов евро.