Красносулинский район, Ростовская область, 16 июля, 2021, 19:56 — ИА Регнум. В Ростовской области вынесут приговор обвиняемому в халатности главе администрации Ковалевского сельского поселения Николаю Изварину. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Красносулинского районного суда.

86.mchs.gov.ru Пожар

В материалах уголовного дела указано, что 2 сентября 2020 года на станции Замчалово Красносулинского района загорелась сухая трава. Недобросовестность к службе и обязанностям глава Ковалевского сельского поселения выразилась в том, что звуковая сирена для оповещения людей при пожаре отсутствовала.

В результате эвакуация населения не была проведена, а 85-летняя женщина погибла в очаге пожара.