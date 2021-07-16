Белград, 16 июля, 2021, 19:56 — ИА Регнум. Сербские оппозиционные партии не примут участия в следующих парламентских выборах, если предложение по улучшению избирательного процесса, которое составляют посредники от Европарламента, будет сформировано в соответствии с ожиданиями президента Сербии Александра Вучича. Об этом заявил в Белграде 16 июля лидер Партии свободы и справедливости Драган Джилас.

Драган Джилас

По его словам, в таком случае оппозиция вместо выборов выйдет на акции протеста.

«До 1 августа мы направим наши требования в Европейский парламент, и я верю, что они предложат приемлемые для нас условия. Если это будут условия, которые соответствуют интересам президента Вучича, сформулированные по принципу «давайте выходите на выборы, чтобы мы могли спокойно отдохнуть», мы в таких выборах участвовать не будем», — заявил Джилас газете «Нова».

Напомним, что в 2020 году большая часть сербской оппозиции бойкотировала парламентские выборы, и поэтому в Сербии был сформирован парламент, который полностью контролирует правящая Сербская прогрессивная партия. После выборов Европарламент предложил посредничество в диалоге сербских властей и оппозиции, чтобы вместе были разработаны такие условия проведения выборов, которые устроят оппозицию. Ранее планировалось, что повторные парламентские выборы пройдут в Сербии в 2022 году, вместе с президентскими.