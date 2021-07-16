Санкт-Петербург, 16 июля, 2021, 19:50 — ИА Регнум. 34-летний экс-центральный защитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной Аргентины Эсекьель Гарай 16 июля объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста. Последний год футболист находился в статусе свободного агента. О своем решении Гарай сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионский Зенит

Эсекьель Гарай выступал за санкт-петербургский «Зенит» в период с 2014 по 2016 годы. «Сине-бело-голубые» выкупили у «Бенфики» контракт аргентинца 1 июля 2014 года за 6 миллионов евро. Через два года «Зенит» продал защитника в «Валенсию» за 24 миллиона евро.

В составе «Валенсии» Эсекьель Гарай стал победителем Кубка Испании в сезоне 2018/19. В финале «летучие мыши» одержали победу над «Барселоной» со счетом 2:1. Гарай отыграл все 90 минут.