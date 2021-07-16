Белград, , 19:46 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 16 июля встретился в Белграде с послом Российской Федерации Александром Боцан-Харченко. Собеседники обсудили ряд вопросов двухстороннего сотрудничества, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайту президента Сербии.

Вучич проинформировал посла России о ходе диалога между Белградом и Приштиной и позиции, которую Сербия будет защищать во время нового раунда переговоров 19 июля в Брюсселе. Он отметил, что Белград благодарен России за активную поддержку в защите территориальной целостности Сербии, подчеркивается в сообщении.

Собеседники констатировали, что строительство железной дороги Стара Пазова — Нови-Сад продвигается в соответствии с запланированным графиком и высказали удовлетворение тем, что в скором будущем последние участки железной дороги будут достроены.

Вучич и Боцан-Харченко обсудили текущую остановку в связи с распространением коронавирусной инфекции в Сербии и России. Они высказали озабоченность в связи с тем, что количество заболевших в обеих стран в настоящее время увеличивается. Тем не менее, собеседники надеются, что с увеличением количества привитых граждан этот рост остановится, говорится в сообщении пресс-службы президента Вучича.

Напомним, что Александр Вучич 19 июля в Брюсселе встретится с премьер-министром сепаратистского Косово Альбином Курти. Москва неоднократно подчеркивала, что поддержит то решение по Косово, которое устроит обеих сторон в переговорах и которое будет соответствовать международному праву и резолюции 1244 СБ ООН.