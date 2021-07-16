Москва, 16 июля, 2021, 19:45 — ИА Регнум. Московский «Спартак» проявляется интерес к 28-летнему бразильскому фланговому атакующему защитнику португальской «Бенфики» Жилберто, которого портал transfermarkt оценивает в 3 миллиона евро. Об этом 16 июля сообщило издание «Чемпионат».

Spartak.com Момент матча «Спартак» — «Зенит»

«Бенфика» выкупила Жилберто у «Флуминенсе» 8 августа 2020 года за 3 миллиона евро. Однако футболист на смог убедить ни главного тренера «Бенфики» Жоржи Жезуша, ни болельщиков своей игрой. В 25-ти матчах португальской Примейры Лиги Жилберто отдал лишь одну результативную передачу.

Ранее Жилберто выступал за «Ботафого», «Интернасионал», «Фиорентину», «Верону», «Латину» и «Васко да Гаму».