Москва, 16 июля, 2021, 19:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назначил генерал-лейтенанта полиции Андрея Храпова на должность заместителя министра внутренних дел РФ, сообщает 16 июля официальный сайт правовой информации.

Эмблема МВД

Ранее Андрей Храпов занимал должность начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков, работал там с апреля 2016 года.

«Назначить генерал-лейтенанта полиции Храпова Андрея Ивановича заместителем министра внутренних дел Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — сообщается в тексте президентского указа.

Этим же указом освобожден от ранее занимаемой должности заместителя главы МВД генерал-полковник полиции Михаил Ваничкин.