Москва, 16 июля, 2021, 19:39 — ИА Регнум. 27-летний уругвайский центральный защитник Гастон Сильва, выступавший за испанскую «Уэску», может продолжить карьеру в России. На футболиста претендует московский ЦСКА. Об этом 16 июля сообщил агент футболиста Хуан Мануэль Арандилья.

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Также сообщается, что на уругвайского защитника претендует «Страсбург», «Торино», «Арис» и московское «Динамо».

В прошедшем сезоне Гастон Сильва принял участие в двенадцати турах испанской Примеры и двух матчах Кубка Испании.

Гастон Сильва выступает за «Уэску» с 3 сентября 2020 года после перехода из аргентинского «Индепендьенте» на правах свободного агента. Уругвайского защитника портал transfermarkt оценивает футболиста в 1,2 миллиона евро.