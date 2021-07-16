Киев, , 19:45 — REGNUM Правительство Украины может ограничить въезд в страну для некоторых иностранцев. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 16 июля во время брифинга.

Алексей Данилов President.gov.ua

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Он отметил, что тревогу властей Украины вызывает распространение дельта и лямбда-штаммов коронавируса SARS-CoV-2.

Данилов добавил, что «жёсткие ограничения» могут быть введены в отношении граждан России, Белоруссии, Индии, а также двух стран Евросоюза.

Политика правительства будет направлена на снижение числа граждан этих государств, желающих въехать на Украину.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Данилов заявил о создаваемой на Украине системе мониторинга деятельности олигархов.

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