Украина может ограничить въезд из РФ и Белоруссии из-за COVID-19
Киев, 16 июля, 2021, 19:45 — ИА Регнум. Правительство Украины может ограничить въезд в страну для некоторых иностранцев. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 16 июля во время брифинга.
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Он отметил, что тревогу властей Украины вызывает распространение дельта и лямбда-штаммов коронавируса SARS-CoV-2.
Данилов добавил, что «жёсткие ограничения» могут быть введены в отношении граждан России, Белоруссии, Индии, а также двух стран Евросоюза.
Политика правительства будет направлена на снижение числа граждан этих государств, желающих въехать на Украину.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Данилов заявил о создаваемой на Украине системе мониторинга деятельности олигархов.