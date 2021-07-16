Саранск, 16 июля, 2021, 19:38 — ИА Регнум. В Арбитражный суд Мордовии поступил иск Центробанка России, ответчиком по которому выступает «Актив Банк», лишившийся лицензии 25 июня 2021 года. Исковое заявление пока не принято к производству, однако, вероятно, речь может идти о принудительной ликвидации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Иск от ЦБ в отношении «Актив Банка» поступил в судебный орган 13 июля текущего года. В качестве третьего лица в деле указано Агентство по страхованию вкладов.

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ИА REGNUM напоминает, ранее Центробанк установил, что «Актив Банк» завышал стоимость имущества для искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения. По величине активов «Актив банк» занимал 192-е место в банковской системе РФ. Филиальная сеть кредитной организации охватывала не только Саранск, но и практически все районы Мордовии, а также Ульяновск и Москву.

Выплаты возмещения клиентам банка стартовали 5 июля через ПАО «Сбербанк». По оценкам АСВ, 98% вкладчиков кредитной организации получат возможность полностью возместить свои вклады за счет выплаты страхового возмещения из Фонда обязательного страхования вкладов.

По предварительным данным, размер страховой ответственности перед вкладчиками оценивается в 6,353 млрд рублей. По состоянию на 16 июля, уже выплачено страховое возмещение на общую сумму 4,269 млрд рублей или 67,2% от общей суммы.

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