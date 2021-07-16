Мадрид, 16 июля, 2021, 19:34 — ИА Регнум. 32-летний испанский таранный форвард Диего Коста отказался подписывать контракт с итальянской «Болоньей». Об этом 16 июля сообщило издание Mundo Deportivo. На данный момент футболист находится в статусе свободного агента.

Aleksandr Osipov Болельщики Челси

В прошедшем сезоне, выступая за мадридское «Атлетико», Диего Коста принял участие в семи матчах испанской Примеры, в которых отметился двумя забитыми мячами. Один из голов был забит с пенальти.

Диего Коста перешел в «Атлетико» 1 января 2018 года из лондонского «Челси» за 60 миллионов евро. На данный момент transfermarkt оценивает испанского нападающего в 6 миллионов евро.

Свои лучшие годы Диего Коста провел в «Челси», за который в течение трех сезонов забил 52 гола в рамках Английской Премьер-лиги.