Астрахань, 16 июля, 2021, 19:33 — ИА Регнум. В Астраханской области 16 июля подтверждено 256 новых случаев заражения коронавирусом — на 15 больше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе было зарегистрировано 39 тыс. 457 положительных результатов исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 1255 человек.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,13.