Бишкек, 16 июля, 2021, 19:28 — ИА Регнум. В Киргизии величина прожиточного минимума во втором квартале 2021 года составила 6 332 сомов (5 544 рубля) и по сравнению с аналогичным периодом 2020 года возросла на 15,6%. Об этом сообщает национальный статистический комитет республики.

Киргизский сом

Самый высокий уровень прожиточного минимума определен для Джалал-Абадской области — 6 665 сомов (5 836 рублей), для столицы Киргизии — 6 400 сомов (5 604 рубля) и для Ошской области — 6 302 сома (5 518 рублей).

Затем следуют Нарынская область — 6 278 сомов (5 497 рублей), Баткенская область — 6 268 сомов (5 488 рублей), Чуйская область — 6 160 сомов (5 394 рубля) и южная столица республики, город Ош — 6 139 сомов (5 375 рублей).

Самый маленький прожиточный минимум установлен в Иссык-Кульская области — 5 920 сомов (5 184 рубля) и в Ошской области — 5 829 сомов (5 104 рублей).

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