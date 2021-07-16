Путин поручил освободить часть российских семей от налога при продаже жилья
Москва, 16 июля, 2021, 19:27 — ИА Регнум. Разработать поправки в законодательство России, чтобы освободить часть российских семей от налога при продаже жилья, поручил правительству президент страны Владимир Путин, сообщает сайт Кремля.
Согласно поручению президента, правительству надлежит совместно с Госдумой обеспечить внесение в законодательство страны изменений, «предусматривающих освобождение семей с двумя и более детьми от уплаты налога на доходы физических лиц при продаже жилого помещения, находящегося в собственности менее пяти лет, в случае направления в течение календарного года полученных от его продажи средств на покупку иного жилого помещения в целях улучшения жилищных условий».
Ответственными за исполнение поручения назначены председатель Госдумы Вячеслав Володин и премьер-министр России Михаил Мишустин. Соответствующий доклад президенту должен быть сделан к 1 ноября 2021 года.
Выборы в Госдуму очередного, восьмого, созыва пройдут 19 сентября.