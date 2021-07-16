Москва, 16 июля, 2021, 19:27 — ИА Регнум. Разработать поправки в законодательство России, чтобы освободить часть российских семей от налога при продаже жилья, поручил правительству президент страны Владимир Путин, сообщает сайт Кремля.

Эухенио Эдуардо. Счастливая семья

Согласно поручению президента, правительству надлежит совместно с Госдумой обеспечить внесение в законодательство страны изменений, «предусматривающих освобождение семей с двумя и более детьми от уплаты налога на доходы физических лиц при продаже жилого помещения, находящегося в собственности менее пяти лет, в случае направления в течение календарного года полученных от его продажи средств на покупку иного жилого помещения в целях улучшения жилищных условий».

Ответственными за исполнение поручения назначены председатель Госдумы Вячеслав Володин и премьер-министр России Михаил Мишустин. Соответствующий доклад президенту должен быть сделан к 1 ноября 2021 года.

Выборы в Госдуму очередного, восьмого, созыва пройдут 19 сентября.