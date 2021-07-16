Екатеринбург, 16 июля, 2021, 19:24 — ИА Регнум. Жительницу Екатеринбурга, обвиняемую в жестоком убийстве бездомного, отправили в СИЗО. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда журналистам.

УМВД по Екатеринбургу Анна Ш.

33-летнюю Анну Ш. арестовали на один месяц и десять суток. По версии следствия, гражданка подожгла бездомного, который позже скончался от ожогов.

Инцидент произошёл в конце мая 2021 года, но нашли подозреваемую только накануне.

Как сообщало ИА REGNUM, большую помощь в поимке гражданки оказали СМИ, разместившие сведения о разыскиваемой.