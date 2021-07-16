Москва, 16 июля, 2021, 19:25 — ИА Регнум. В выставочных залах Союза художников России открылась выставка современного академического искусства «Александр Невский. Прошлое. Настоящее», организованная под эгидой Минобороны РФ, на торжественном открытии выставки выступил замминистра обороны и автор идеи выставки АндрейКартаполов. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Никита Третьяков ИА REGNUM Андрей Картаполов и Анастасия Барышникова

«Здесь собрана коллекция разных предметов. И скульптуры, и живопись, и иконопись. Многие другие художественные произведения, которые позволяют более глубоко понять образ святого Александра … Все знают историю Невской битвы, все знают ледовое побоище, но ведь сколько было ещё свершений князя Александра, о которых меньше говорят, но которые по своему историческому значению для нашей Родины, наверное, значат тоже немало, ведь его ордынский период, когда он поехал решать вопросы дипломатическим путем и решил эти вопросы, тем самым уберег Русь от очередного нашествия — это тоже дорогого стоит», — отметил Картаполов, возглавляющий главное военно-политическое управление.

Со схожей оценкой исторической значимости личности Александра невского выступила куратор выставки Анастасия Барышникова. «Иногда нужно вопреки своей гордости, вопреки каким-то своим желаниям сделать так, чтобы для народа было хорошо, и он понял, что это единственный выход», — отметила Барышникова, комментируя массивное полотно кисти М.А. Полетаева под названием «Побратимы. Встреча Александра Невского с Сартаком», где великий князь изображен стоящим в дружеских объятьях правнука Чингисхана.

Никита Третьяков ИА REGNUM Картина М.А. Полетаева «Побратимы. Встреча Александра Невского с Сартаком»

На выставке представлены работы живописцев, скульпторов, художников-монументалистов, работавших над созданием Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации. Среди них народные художники России Василий Нестеренко и Салават Щербаков, заслуженный художник России Даши Намдаков, скульптор Виталий Шанов, архитектор Дмитрий Смирнов, а также живописцы Студии военных художников имени М.Б.Грековаи Мастерской Анастасии Барышниковой. Все представленные произведения по мнению организаторов выставки имеют большую художественную ценность и свидетельсвуют о связи поколений.