Киев, 16 июля 2021, 19:27 — REGNUM Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение запустить систему мониторинга деятельности олигархов. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов 16 июля во время брифинга.
По его словам, система должна быть готова к сентябрю, к моменту, когда парламент Украины будет рассматривать законопроект «Об олигархах».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Данилов рассказала о введении санкций в отношении девяти граждан Украины, фигурирующих в санкционных списках США.
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