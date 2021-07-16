Киев, 16 июля, 2021, 19:27 — ИА Регнум. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение запустить систему мониторинга деятельности олигархов. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов 16 июля во время брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Данилов

По его словам, система должна быть готова к сентябрю, к моменту, когда парламент Украины будет рассматривать законопроект «Об олигархах».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Данилов рассказала о введении санкций в отношении девяти граждан Украины, фигурирующих в санкционных списках США.