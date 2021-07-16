Архангельск, 16 июля, 2021, 19:11 — ИА Регнум. В Архангельской области недостаточно вакцины от COVID-19 для проведения массовой иммунизации населения. Об этом в своем видеообращении заявил глава регионального минздрава Александр Герштанский.

Defense.gov Вакцина

«Мы понимаем, что спрос на вакцинацию будет расти и безусловно каждое из учреждений готово к тому, чтобы принять как можно большее количество людей. К сожалению, мы всё ещё ограничены запасами вакцины, их недостаточно для того, чтобы объявить о массовой вакцинации и значительном увеличении темпов», — сообщил чиновник.

По его информации, в ближайшее время в регион планируются крупные поставки вакцины.

Всего по данным минздрава в регионе прошли вакцинацию от COVID-19 почти 139 тысяч человек. Для формирования колективного иммунитета к коронавирусу в области необходимо привить как минимум 516 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области за две недели от COVID-19 скончались более ста человек.