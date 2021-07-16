Вашингтон, 16 июля, 2021, 19:10 — ИА Регнум. Бывшие сотрудники производства косметики модели Кайли Дженнер заявили, что «вынуждены работать в ужасных условиях». Об этом сообщило издание The Sun.

Косметика

Работники Spatz Laboratories (компании-производителя Kylie Cosmetic) признались, что во время визитов Кайли Дженнер и её семьи на производство, сотрудникам запрещалось на неё смотреть. «Прежде чем они войдут, наши руководители сказали нам: «Вам не разрешают с ними разговаривать, вы, ребята, должны продолжать работать, вам не разрешается делать какие-либо фотографии или задавать какие-либо вопросы», — рассказывает бывшая сотрудница Ирен Лопес.

Ранее Кайли Дженнер заявила, что её трёхлетняя дочь Сторми«работает над собственным брендом». Пользователи Сети предполагают, что дочь бизнесвумен станет лицом недавно зарегистрированной компании Kylie Baby.