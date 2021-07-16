В Тамбовской области скончались 650 пациентов с COVID-19
Тамбов, 16 июля, 2021, 19:08 — ИА Регнум. В Тамбовской области за последние сутки зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 16 июля.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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Всего в регионе скончались 650 человек.
После выздоровления были выписаны 34 тыс. 394 пациента, в том числе 98 человек — за последние сутки.