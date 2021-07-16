Курган, 16 июля, 2021, 19:07 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки обнаружили ещё 121 заразившегося коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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52 новых случая зафиксировано в Кургане. Также они выявлены ещё в ряде муниципалитетов региона.

С начала регистрации заболеваемости на территории Зауралья зарегистрировали уже 24 029 случаев COVID-19, добавили в оперштабе.