Нижний Новгород, 16 июля, 2021, 19:06 — ИА Регнум. Заместитель главы администрации Балахнинского района Нижегородской области подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями на несколько миллионов рублей. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Иван Шилов ИА REGNUM Кресло чиновника

Следователи полагают, что чиновница своими противоправными действиями подорвала авторитет органов власти в обществе, деформировала правосознание граждан, создав у них представление о возможности удовлетворения личных интересов путем использования своего служебного положения

По версии следствия, летом 2020 года замглавы района, преследуя корыстные цели, поручила директору средней школы №3 провести ремонт в столовой без организации обязательного конкурса для выбора подрядчика.

Для придания видимости правомерного характера действий подозреваемой ее супруг подготовил прямые договора с образовательным учреждением от имени знакомого индивидуального предпринимателя, разделив общую стоимость работ 790 тысяч рублей на две части. В результате ремонт в школьной столовой был сделан крайне некачественно.

Также в декабре 2020 года чиновница согласовала и обеспечила заключение договоров на поставку новогодних подарков для детей с единственным поставщиком — ООО «ТТК Логистик».

Общая стоимость приобретенных подарков превысила 2 млн рублей, тогда как поставщик приобрел их за 1,1 млн рублей. В итоге подарки стоимостью около 150 рублей за штуку поступили в образовательные учреждения по цене 270 и 290 рублей.

Вину по предъявленному обвинению заместитель руководителя администрации Балахнинского района не признала. В отношении нее избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.