О том, как в России развивается ситуация с коронавирусом, рассказывает ИА REGNUM .

Параллельно мэр Москвы Сергей Собянин объявил о том, что с 19 июля система QR-кодов для посещения кафе и ресторанов столицы станет необязательной. По его словам, ситуация с коронавирусом в городе продолжает оставаться сложной, но основные показатели улучшаются вот уже четвёртую неделю. Помимо этого, более двух миллионов человек сделали прививку от COVID-19 за последний месяц в столице, а число госпитализируемых с коронавирусом в Москве за последние недели снизилось на треть.

При этом, как заявил Мишустин, число желающих сделать прививку от COVID-19 в РФ за последнее время выросло в два раза. Он также потребовал увеличить производство вакцин, чтобы обеспечить их наличие в регионах.

В ряде регионов России уровень распространения коронавируса высокий, а нагрузка на больницы растёт, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин . По его словам, власти дополнительно направили регионам более 85 млрд рублей на плановую медицинскую помощь в условиях пандемии.

Власти Тувы запретили передвижение жителей региона без производственной необходимости и передвижение детей до 14 лет без взрослых, а также приостановили работу ряда организаций.

Читайте также: В Курганской области выявили ещё 121 носителя коронавируса

В Курганской области за сутки обнаружили ещё 121 заразившегося коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

В Тамбовской области за последние сутки зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Всего в регионе скончались 650 человек.

В Астраханской области 16 июля подтверждено 256 новых случаев заражения коронавирусом — на 15 больше, чем выявили за предыдущие сутки. Всего в регионе было зарегистрировано 39 тыс. 457 положительных результатов исследования.

В Астраханской области по состоянию на 16 июля подтверждено восемь новых летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Всего скончались 934 человека.

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции на карантин закрыли межобластную туберкулёзную больницу ГУФСИН России по Ростовской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин смягчил до 15 сентября ограничения для организаций общественного питания и индустрии развлечений. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

В Белом доме заявили, что Россия и Китай продвигают свои вакцины от COVID-19 за счёт попыток опорочить американские препараты.

В РФ в пиковые дни от COVID-19 прививается до миллиона человек в сутки, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко .

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко назвал ситуацию с COVID-19 в России напряжённой. По его словам, темпы распространения несколько замедлились, но всё равно наблюдается прирост.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко порекомендовал вызвать врача при температуре дольше 36 часов после прививки от COVID-19.

Столичные работодатели выполнили задачу по вакцинации сотрудников, заявил мэр Москвы Сергей Собянин . По его словам, на ряде предприятий доля привившихся от COVID-19 достигла 70%.

Ежедневно в «пиковые дни» в России от коронавирусной инфекции прививаются до миллиона человек, заявил 16 июля министр здравоохранения страны Михаил Мурашко на телеканале «Россия 1».

Подробности в материале: В Москве вакцинированы около 70% сотрудников образования и здравоохранения

Уровень вакцинации сотрудников учреждений образования и здравоохранения в Москве приближается к 70%, сообщил мэр столицы Сергей Собянин .

Посещение массовых мест в Москве сокращается не из-за ограничений, а в результате ответственного отношения граждан, заявил мэр столицы Сергей Собянин .

Подробности в материале: Юрист предупредил о наказании за покупку сертификата о вакцинации

Приобретение поддельной справки или сертификата о вакцинации в России грозит гражданам преследованием по части 3 статьи 327 Уголовного кодекса РФ, предупредил 17 июля заслуженный юрист России Иван Соловьев .

Читайте подробнее: Мурашко назвал повод для обязательного обращения к врачу после прививки

«В случае, если температура сохраняется более 24−36 часов, конечно же, нужно обратиться к врачу обязательно», — сказал глава Минздрава РФ.

Повышенная температура тела, которая держится более суток после прививки от коронавирусной инфекции, является сигналом для обращения к врачу. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко 16 июля в эфире телеканала «Россия 1»

Заявление мэра Москвы Сергея Собянина о том, что с 19 июля 2021 года в городе отменят систему QR-кодов для посещения ресторанов и кафе, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 16 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Заявление председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса о том, что за распространение фейков о вакцинации от коронавируса, в том числе о её последствиях, можно получить до трёх лет ограничения свободы, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 17 июля в социальной сети Facebook.

Заявление главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебрейесуса , в котором он не исключил вероятности искусственного происхождения коронавируса, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 17 июля в социальной сети Facebook.

Подробности в материале: В Калужской области за сутки выявлены 128 носителей коронавируса

В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 128 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 17 июля. Днём ранее, 16 июля, в регионе было зарегистрировано 130 случаев. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 39 тыс. 262 человек.

Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил Министерству промышленности и торговли, а также министерству здравоохранения провести инвентаризацию объемов вакцин против коронавируса.

Информация о том, что завод на сутки приостановит производство машин семейства Lada Granta и Niva из-за недопоставок электронных компонентов Bosch, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 16 июля в социальной сети «ВКонтакте».

В Свердловской области за сутки выявили 492 новых случая COVID-19. Это больше, чем выявлялось когда-либо ранее.

Об этом: Более полумиллиона случаев коронавируса выявлено в Петербурге

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в Петербурге с марта 2020 года превысило 500 тысяч, сообщили 17 июля в федеральном оперативном штабе.

Об этом: В Москве простились с Петром Мамоновым — фоторепортаж Прощание с Петром Мамоновым Дарья Антонова © ИА REGNUM

Пётр Мамонов скончался 15 июля на 71-году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Его похоронят в Подмосковье.

В Свердловской области за полтора месяца суточная выявляемость новых случаев COVID-19 возросла более чем в пять раз. Это следует из официальных сообщений областного оперштаба.

В Челябинской области за сутки выявили 291 заразившегося коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Об этом: Иммунолог считает, что каждые полгода вакцинироваться от ковида не нужно Вакцинация от коронавируса glava.rk.gov

Гражданам России, скорее всего, не придется вакцинироваться против коронавируса каждые полгода, считает иммунолог Николай Крючков.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Министерству труда и Роспотребнадзору направить разъяснения по организации вакцинации от COVID-19. Соответствующее поручение опубликовано 17 июля на сайте правительства.

Состояние певицы МакSим , которая 16 июня была госпитализирована в одну из московских клиник, продолжает оставаться тяжелым. Об этом 17 июня сообщила ТАСС ее пиар-менеджер Яна Богушевская .

В Ямало-Ненецком АО от COVID-19 скончался ещё один пациент. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В Югре за сутки обнаружили ещё 190 носителей коронавируса. Об этом сообщает окружной оперштаб.

В Пермском крае за сутки было выявлено ещё 390 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова о том, что Киев намерен ужесточить требования для въезжающих из пяти стран, в том числе из России и Белоруссии, из-за «Дельта"-штамма коронавируса, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 17 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Подробности в материале: Соцсети: «Почему не разогнали?» — на Урале прошёл запретный крестный ход Крестный ход. Екатеринбург Алексей Колчин © ИА REGNUM

Царский крестный ход в честь годовщины гибели императора Николая II, который прошёл в Екатеринбурге, несмотря на запрет со стороны властей Свердловской области из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, вызвал реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение 17 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Заявление министра здравоохранения России Михаила Мурашко о том, что, если после вакцинации от коронавируса температура держится более 24−36 часов, необходимо обратиться к врачу, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 18 июля в социальной сети Facebook.

Подробности в материале: В Калужской области за сутки выявлен 131 носитель коронавируса

В Калужской области положительный результат тестов на коронавирус подтверждён у 131 человека за последние сутки, сообщает федеральный штаб 18 июля. Днём ранее, 17 июля, в регионе было зарегистрировано 128 случаев. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 39 тыс. 393 человек.

Об этом: В России за сутки снова выявили 25 тысяч случаев заражения коронавирусом

Рост антител IgM после болезни может свидетельствовать о развитии «длинного COVID», заявил биотехнолог и специалист в области разработки вакцин Дмитрий Кулиш.

В Челябинской области за сутки выявили ещё 294 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Подробности в материале: В Свердловской области выявили ещё 486 носителей коронавируса

В Свердловской области за сутки зарегистрировали ещё 486 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

В Пермском крае за отчётные сутки обнаружено ещё 398 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

В Оренбургской области обнаружено ещё 288 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

В Тюменской области за сутки выявили ещё 255 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

В Курганской области обнаружено ещё 119 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

По данным исследования ученых Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет порядка 60%.

Заявление руководителя филиала новосибирского центра «Вектор» в Екатеринбурге Александра Семёнова о том, что более заразные варианты коронавируса вытесняют другие штаммы, но тяжесть течения COVID-19 при этом не прогрессирует, стало поводом для бурного обсуждения в интернет-сообществе. Граждане выразили свою точку зрения 18 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин . Он рассказал, что решение по отмене цифровых сертификатов как обязательного условия посещения заведений общепита связано с хорошей динамикой по вакцинации от ковида.

В Москве с 19 июля стала необязательной система QR-кодов, ограничивавшая доступ в заведения общественного питания.

Подробности в материале: Больница Святителя Луки в Петербурге завершит приём пациентов с COVID-19

Еще один петербургский стационар, перепрофилированный на лечение пациентов с коронавирусной инфекцией, вернётся к штатной работе в связи со снижением уровня госпитализаций больных с ковидом и пневмонией.

В ходе исследования противовирусной активности шести штаммов лакто‑ и бифидобактерий, входящих в состав авторских пробиотиков, учёные выявили штамм лактобацилл, активных против коронавируса SARS-CoV-2.

В Приамурье бизнес столкнулся с нехваткой вакцины от COVID-19. Сотрудники предприятий, которые обязаны вакцинироваться в срок до 1 августа, не успеют привиться. Уполномоченный по защите прав бизнеса в области Борис Белобородов обратился к руководителю регионального управления Роспотребнадзора Ольге Кургановой с просьбой сдвинуть сроки обязательной вакцинации для сотрудников сферы услуг.

«Для достижения популяционного иммунитета в отношении варианта «Дельта» надо привить больше 80% населения. Пока же у нас в России вакцинированы одним компонентом чуть больше 20%», — сказал специалист, слова которого приводят Известия».

Он отметил, что пока первую прививку от коронавирусной инфекции в РФ получили только чуть более 20% жителей.

Коллективный иммунитет к штамму коронавируса «Дельта» в России может быть получен через вакцинацию 80% населения страны, заявил вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета (НГУ) Сергей Нетесов .

Об этом: В России разрабатывают прототип биочипа для выявления коронавируса

Прототип ДНК-биочипа для выявления возбудителей внебольничных пневмоний, в том числе и при коронавирусных инфекциях, разрабатывает Нижегородский институт эпидемиологии и микробиологии имени И. Н. Блохиной. Об этом 19 июля сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Более 50 тысяч доз вакцины от коронавируса «ГамКовидВак» («Спутник V») поступило в Омскую область. Об этом сообщили 19 июля в региональном министерстве здравоохранения.

В Ульяновской области в условиях пандемии коронавируса растёт число контактных лиц, которые попадают под наблюдение.

Сотрудники Нижегородского института эпидемиологии и микробиологии имени академика И. Н. Блохиной совместно с Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» обнаружили противовирусную активность одного из штаммов лактобацилл в отношении коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

За выходные (17−18 июля) в Хакасии стало известно о смерти двух пациентов с коронавирусом. Как сообщили в республиканском правительстве, умерли 66-летняя и 86-летняя женщины.

Поставки «Спутника Лайт» в регионы РФ для ревакцинации должны начаться на этой неделе, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко .

Читайте также: В Бурятии за сутки выявили 244 новых носителя коронавируса

В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано 244 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, в 176 случаях носители были обследованы после появления признаков ОРВИ.

В Республике Алтай за последние сутки выявили 30 новых случаев заражения коронавирусом. Лидером по приросту стал Усть-Коксинский район, где диагноз подтвердился у девяти местных жителей.

Врио главы Тувы Владислав Ховалыг на своей странице в соцсети «ВКонтакте» объяснил введение локдауна на территории республики неблагополучной статистикой по заболеваемости COVID-19. По его словам, власти очень не хотели идти на этот шаг.

За прошедшие выходные в Новосибирскую область поступило 30 тыс. доз вакцины «Спутника V». Таким образом, всего в область поступило более 577 тыс. доз.

Читайте подробнее: В Алтайском крае за выходные скончались 53 пациента с коронавирусом

Общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 3711 человек, причём 53 из них добавили в сводку за выходные дни.

Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 19 июля 2021 года, тяжелобольных насчитывается 692 (-42 за выходные дни — 17−18 июля 2021 года), из них 216 подключены к аппаратам ИВЛ (+7 за выходные дни).

Нижегородский институт эпидемиологии и микробиологии им. Блохиной разрабатывает биочип, позволяющий выявлять коронавирус и другие возбудители внебольничных пневмоний. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 19 июля 2021 года от коронавируса привились 436 224 человека (+17 850 за выходные дни — 17−18 июля 2021 года). Такие данные приводит оперштаб со ссылкой на Федеральный регистр вакцинированных против COVID-19.

В Удмуртии по состоянию на утро 19 июля выявили 144 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 145 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 38 259 случаев.

В России предложили материально стимулировать людей пожилого возраста на прохождение процедуры вакцинации от коронавирусной инфекции. С предложением ввести такое пособие для пенсионеров выступил депутат Государственной думы РФ Василий Власов (ЛДПР).

По данным федерального оперативного штаба на 18 июля, в республике с начала пандемии от последствий заражения коронавирусом скончались 1129 человек

За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались четыре человека. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано шесть летальных случаев.

Об этом: За неделю в Туве коронавирус диагностировали у 211 детей

В Туве за неделю с 10 по 16 июля число носителей коронавируса увеличилось на 1264 случая. Среди инфицированных 211 детей до 17 лет и 97 пожилых граждан старше 65 лет.

Об этом: За неделю в Туве коронавирус диагностировали у 211 детей

В Туве за неделю с 10 по 16 июля число носителей коронавируса увеличилось на 1264 случая. Среди инфицированных 211 детей до 17 лет и 97 пожилых граждан старше 65 лет.

Подробности в материале: В Кузбассе жертвами COVID-19 стали ещё семь пациентов

Также известно, что жертвами коронавируса стали ещё семь пациентов.

Обстановка с распространением коронавируса в Кемеровской области продолжает оставаться напряженной. На утро 19 июля в регионе выявили 203 новых носителя SARS-CoV-2, сообщает оперативный штаб.

В Удмуртии по состоянию на 19 июля провели 1 342 345 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 4637 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 5007 исследований.

В Удмуртии с момента начала вакцинации до 19 июля прививку от коронавируса сделали 261 837 человек. Второй компонент препарата получили 174 540 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

08:44 19.07.2021

Кузбасс ввёл обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных категорий граждан.

Как сообщает 19 июля пресс-служба правительства Кемеровской области, в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача по региону, в обязательном порядке прививки должны сделать следующие граждане:

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Читайте также: Кузбасс ввёл обязательную вакцинацию от COVID-19

08:50 19.07.2021 Массовые мероприятия на открытом воздухе запрещены в Томской области с 19 июля. Об этом сообщили в администрации региона. Читайте подробнее: В Томской области запретили массовые мероприятия на открытом воздухе

08:51 19.07.2021 В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 3432 человек, причём 113 из них добавили в сводку за выходные дни — 17−18 июля 2021 года. Таковы данные оперативного штаба на 19 июля 2021 года. Общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составляет уже 81 066 человек (+1208 за выходные дни). Читайте также: В Приангарье жертвами COVID-19 стали ещё 113 пациентов

08:51 19.07.2021 На территории Тувы временно запретили отдых на озёрах. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС, ограничения были приняты по рекомендации Роспотребнадзора в связи с неблагополучной эпидситуацией. Об этом: Отдых на водоёмах Тувы попал под запрет

08:58 19.07.2021 Вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета (НГУ) Сергей Нетесов назвал новые симптомы COVID-19. Читайте подробнее: Вирусолог рассказал о новых симптомах у болеющих COVID-19

09:01 19.07.2021 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается весьма напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 19 июля 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 53 086, причём 959 из них обнаружили за выходные дни — 17−18 июля 2021 года. Вместе с тем 47 474 пациента (+1625 за выходные дни) вылечены и сняты с меднаблюдения. Читайте подробнее: В Забайкалье скончались ещё 27 пациентов с COVID-19

09:03 19.07.2021 Проверка соблюдения масочного режима в общественном транспорте Самары. Фото: samadm.ru

09:07 19.07.2021 Крупная партия вакцины от COVID-19 (26 330 доз) поступила в Забайкалье с 12 по 18 июля. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. «Вакцина в городе, сегодня она будет маркирована и направлена в районы Забайкальского края. С учётом поступившей партии, на остатке в медицинских организациях и на аптечном складе 20 027 комплектов доз, большинство из которых «Спутник V», — пояснила заместитель председателя правительства Забайкальского края Инна Щеглова. Подробности в материале: Забайкалье получило крупную партию вакцины от коронавируса

09:15 19.07.2021 Глава Татарии Рустам Минниханов поручил министерству здравоохранения и руководству оперативного штаба по профилактике распространения COVID-19 не допускать перебоев с поставками в республику вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом: Глава Татарии потребовал исключить перебои с поставками вакцин от COVID-19

09:16 19.07.2021 В Саратовской области за сутки зарегистрировали ещё 234 новых случая заражения коронавирусом. Всего по состоянию на 19 июля подтверждено 70 118 случаев. Выздоровели с начала наблюдения 65 689 человек, за сутки — 145 пациентов. Читайте подробнее: В Саратовской области выявили более 70 тыс. заражений коронавирусом

09:22 19.07.2021 Многие ученые и врачи однозначно делают вывод об искусственном происхождении SARS-CoV-2. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Комментируя слова главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейесуса, он пояснил: «Основанием для такого мнения являются совершенно необычные свойства и клиническая картина, которые ранее не были свойственны ни одному респираторному вирусу. Если к тому же о возможности лабораторного происхождения утверждают ученые-вирусологи — значит, такая вероятность все же есть. Если это так и скрывается от общественности — то уверен, что в данном случае все тайное в ближайшее время станет явным. Признаваться в «утечке» вируса по доброй воле никто не будет — уж слишком большой ущерб нанесен всему миру, чтобы его представлялось возможным возместить». Подробности в материале: Врач допускает возможность лабораторного происхождения SARS-CoV-2

09:46 19.07.2021 В Хакасии за прошедшие сутки коронавирус выявили у 175 человек, с начала 2021 года — у 10 598. Об этом сообщили 19 июля в правительстве региона. Об этом: За сутки в Хакасии выявили 175 носителей коронавируса

09:47 19.07.2021 Предложение материально стимулировать людей пожилого возраста на прохождение процедуры вакцинации от коронавирусной инфекции категорически не поддерживает руководитель фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов. Корреспонденту ИА REGNUM он пояснил: «Категорически такую «инициативу» 25-летнего депутата от ЛДПР Василия Власова не поддерживаю! Ни одна отечественная вакцина от COVID-19 не прошла ещё полного цикла своей проверки и делать подопытных кроликов из пенсионеров неприемлемо! Мы же понимаем, что уровень доходов большинства наших пожилых граждан, к сожалению, крайне низок, и поэтому в случае реализации инициативы ЛДПР многие из них могут согласиться на вакцинацию исключительно для того, чтобы хоть немного заработать на жизнь. Считаю это категорически неприемлемым, а инициативу элдэпээровца воспринимаю исключительно как попытку напомнить о себе и предвыборный пиар, ничего общего с реальными мерами борьбы с пандемией и поддержкой наших пенсионеров не имеющий». Читайте также: «Предвыборный пиар»: о пособиях вакцинировавшимся пенсионерам

09:47 19.07.2021 В Калмыкии режим коронавирусных ограничений продлён до 15 августа, сообщается на сайте главы республики. Решение принято по итогам заседания регионального оперштаба, на котором был отмечен рост числа заражений. Читайте также: В Калмыкии продлили режим коронавирусных ограничений

09:53 19.07.2021 «В эпоху полной цифровизации ограничить людей QR-кодами и довести многих до панической боязни «чипирования» у Минздрава силы есть, а посчитать вакцины и спрогнозировать их использование — нет! Как же так?» Читайте также: Колоть нечем? О проверках объёма вакцин от COVID в России

09:53 19.07.2021 В Пензенской области за прошедшие сутки умерли 18 ковид-пациентов. Всего в регионе по состоянию на 19 июля подтверждено 1368 летальных исходов от COVID-19. Об этом: В Пензенской области за неделю от COVID-19 скончались 114 человек

09:55 19.07.2021 В исправительных колониях Пермского края с 19 июля до особого указания запретили длительные свидания. Ограничение введено из-за неблагополучной эпидситуации, связанной с распространением коронавируса в регионе. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН по Прикамью. К мере прибегли в целях предупреждения распространения заболеваемости среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также работников уголовно-исполнительной системы. Между тем в силе остаются краткосрочные свидания, но при условии соблюдения эпидтребований. Подробности в материале: В исправительных колониях Прикамья запретили длительные свидания

10:02 19.07.2021 Завод «Р-ФАРМ» в Москве по производству вакцины против коронавируса

10:03 19.07.2021 За истекшие сутки в Петербурге тестирование на коронавирус прошли 21 439 человек, сообщили 19 июля в городском оперативном штабе. Об этом: Более 21 тыс. человек за сутки обследовали на коронавирус в Петербурге

10:08 19.07.2021 У людей, которые заразились штаммом коронавируса «Дельта», такие симптомы, как нарушение обоняния и вкуса, встречаются реже. А вот желудочно-кишечные симптомы, напротив, стали фиксироваться у большего числа пациентов. Об этом сообщил вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов. Читайте подробнее: Вирусолог рассказал об изменившихся симптомах коронавируса

10:08 19.07.2021 249 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 19 июля сообщает пресс-служба администрации главы региона. Сообщается, что всего в Башкирии выявили 45 221 случай заражения коронавирусом. При этом справились с инфекцией 41 746 человек, в том числе в минувшие сутки победили вирус 58 человек. Об этом: В Башкирии за сутки выявили почти 250 новых носителей коронавируса

10:12 19.07.2021 В Кабардино-Балкарии возбудили первое уголовное дело за изготовление поддельной справки о прохождении вакцинации. Его фигуранткой стала жительница республики, продавшая справку об участии в первом этапе вакцинации, сообщили 19 июля в пресс-службе МВД по региону. Подробности в материале: В Кабардино-Балкарии завели дело за продажу поддельной справки о вакцинации

10:15 19.07.2021 В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано 15 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. В числе скончавшихся один человек младше 65 лет. Таким образом, всего за время пандемии в республике жертвами COVID-19 стали 1552 человека. Читайте подробнее: В Бурятии от COVID-19 скончались ещё 15 человек

10:15 19.07.2021 Корректные данные о динамике количества антител к коронавирусу в крови можно получить, если сдавать количественные тесты на антитела в одних и тех же лабораториях. Тест-системы при этом должны использоваться одни и те же, рассказали специалисты медицинских лабораторий 19 июля РБК. Читайте также: В лабораториях рассказали, как правильно сдавать тесты на антитела

10:16 19.07.2021 В Калмыкии в связи с ростом числа госпитализаций пациентов с COVID-19 развернули дополнительные койки. В настоящее время коечный фонд расширен до 760 мест. Читайте также: В Калмыкии развернули дополнительные койки для заражённых коронавирусом

10:29 19.07.2021 Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) намерен обратиться к властям Москвы с просьбой отменить предварительную записать в МФЦ. Читайте подробнее: Депутат Госдумы просит Собянина упростить посещение МФЦ

10:30 19.07.2021 Поражение лёгких у пациентов с COVID-19 в последнее время наступает через три-четыре дня, а не шесть-семь, как раньше. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24».

10:31 19.07.2021 В Югре на 19 июля обнаружили уже 63 047 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки их количество выросло на 182, сообщает оперштаб. Читайте также: В Югре выявили уже более 63 тыс. ковид-пациентов

10:32 19.07.2021 Простите, а где лучше передается вирус, в закрытом помещении или на открытом воздухе? Об этом: Двойные стандарты и никакой логики — о новых ковидных ограничениях в Томске

10:40 19.07.2021 В Республике Крым подтверждено 405 новых случаев заражения коронавирусом. Данные за последние сутки опубликовал региональный оперативный штаб 19 июля. Накануне, 18 июля, было выявлено 409 новых случаев — это максимум для региона за весь период пандемии. Читайте также: В Крыму за сутки выявили 405 случаев заболевания COVID-19

10:40 19.07.2021 В последнее время выраженное поражение лёгких у пациентов с коронавирусной инфекцией наступает почти в два раза быстрее, чем это было раньше. Об этом в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24» заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Подробности в материале: Мурашко рассказал об ускорившемся поражении лёгких при COVID-19

10:42 19.07.2021 В Брянской области 19 июля подтверждено 308 новых случаев заражения коронавирусом, что на два меньше, чем выявлено сутками ранее. Выписаны после выздоровления 255 пациентов, девять человек скончались, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Об этом: В Брянской области подтвердили 308 новых случаев заражения коронавирусом

10:42 19.07.2021 В ковидные госпитали Иркутской области, где ситуация с заболеваемостью COVID-19 существенно обострилась, поступило порядка 250 тонн кислорода. Об этом 19 июля сообщили в региональном министерстве здравоохранения. «Кислород поступает в госпитали ежедневно в соответствии с потребностью. Его привозят партиями разного объёма. В третью волну потребление кислорода, действительно, выросло, но региональное правительство делает все возможное, чтобы не допустить его дефицита», — пояснил глава минздрава Иркутской области Яков Сандаков. Читайте подробнее: Приангарье получило большую партию кислорода для пациентов с COVID-19

10:43 19.07.2021 В Астраханской области 19 июля подтверждено 266 новых случаев заражения коронавирусом — на девять больше, чем выявили за предыдущие сутки. Всего в регионе было зарегистрировано 40 тыс. 233 положительных результата исследования. Читайте также: В Астраханской области выявлены 266 новых случаев заражения коронавирусом

10:46 19.07.2021 В Астраханской области по состоянию на 19 июля подтверждено десять новых летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Всего скончались 965 человек. Об этом: В Астраханской области скончались ещё 10 пациентов с COVID-19

10:51 19.07.2021 Мечети и молельные дома Санкт-Петербурга закроют для верующих в Курбан-байрам из-за коронавируса.

10:54 19.07.2021 В Астраханской области к 19 июля вакцинированы от коронавирусной инфекции 236 тысяч 240 человек. Оба этапа иммунизации прошли 159 тыс. 300 человек. Подробности в материале: Вакцинированы от коронавируса более 230 тыс. жителей Астраханской области

10:55 19.07.2021 В связи со значительным ухудшением ситуации с распространением коронавируса и необходимостью массовой вакцинации Сибэкспоцентр в Иркутске превратился в огромный мобильный прививочный пункт от COVID-19. Как сообщает 19 июля пресс-служба областного правительства, накануне его осмотрели губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, мэр Иркутска Руслан Болотов и медики. В помещении установлено пять кабинок для проведения вакцинации, зона ожидания, электронная очередь, а также территория отдыха, где пациенты смогут провести некоторое время после процедуры. Читайте подробнее: В Приангарье открыли мобильный пункт вакцинации от COVID-19 на 500 человек

11:09 19.07.2021 В Ставропольском крае приняли участие в прививочной кампании против коронавируса 485 926 жителей, в том числе за прошедшие сутки 3289 человек. Среди привитых 161 300 человек — лица в возрасте старше 60 лет. Такие данные привело 19 июля региональное министерство здравоохранения. Об этом: На Ставрополье привились от коронавируса почти 486 тыс. жителей

11:09 19.07.2021 В районах Бурятии с популярными местами массового отдыха сохраняется высокая заболеваемость COVID-19. Об этом заявил на заседании регионального оперштаба главный санврач региона Сергей Ханхареев. Об этом: В туристических районах Бурятии фиксируют рост заболеваемости COVID-19

11:13 19.07.2021 Резервный госпиталь для больных коронавирусом. Томск. Фото: tomsk.gov.ru

11:16 19.07.2021 Из-за сложной эпидемической ситуации в Петербурге празднование Курбан-байрама в Северной столице пройдет у мусульман без посещения мечетей и других мест отправления религиозного культа. Читайте также: Мечети и молельные дома в Петербурге в Курбан-байрам будут закрыты

11:20 19.07.2021 В городе Гулькевичи Краснодарского края пьяный посетитель кафе в ходе ссоры зарезал другого мужчину — он нанес ему не менее десятка ударов ножом. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону 19 июля. Об этом: На Кубани посетитель кафе зарезал мужчину

11:23 19.07.2021 В Ставропольском крае за прошедший день скончались от последствий COVID-19 шесть жителей края. В предыдущие шесть дней число умерших ежедневно составляло по семь человек. Общее число случаев летального исхода в регионе достигло 1800. Это самый высокий показатель в Северо-Кавказском федеральном округе. Читайте подробнее: На Ставрополье 1800 человек скончались от COVID-19

11:23 19.07.2021 Первое дошедшее до суда в России дело о подделке COVID-сертификата вернули в прокуратуру, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

11:23 19.07.2021 Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в России за сутки увеличилось на 24 633, достигнув суммарного показателя 5 982 766 случаев, сообщили 19 июля в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Читайте подробнее: В России за сутки выявили 24633 случая заражения коронавирусом

11:27 19.07.2021 В Воронежской области подтверждено 485 новых случаев заражения коронавирусом, данные за сутки опубликовал 19 июля региональный оперативный штаб. Сутками ранее, 18 июля, сообщалось о 478 новых заразившихся. Подробности в материале: В Воронежской области выявлено более 98 тыс. заболевших ковидом

11:28 19.07.2021 Пандемия коронавирусной инфекции продолжает сказываться на ценах на дачи в российских регионах. Так, в июле 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость загородной недвижимости поднялась в среднем на 12,1%, до 1,96 млн рублей. Об этом 19 июля говорится в исследовании федерального портала «Мир квартир». Читайте подробнее: Дачи в России на фоне пандемии подорожали на 12,1%

11:29 19.07.2021 В Калужской области первым министерством, достигшим 76,7% вакцинации сотрудников от короновируса, стало региональное министерство финансов, которому будет вручён паспорт коллективного иммунитета. Читайте подробнее: Калужский минфин вышел в лидеры по числу привитых сотрудников от COVID-19

11:30 19.07.2021 За минувшие сутки в Петербурге лабораторно подтверждено 1938 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Суточное число выявленных новых носителей держится примерно на одном уровне с 13 июля. Об этом: В Петербурге стабилизировалась ситуация с коронавирусной инфекцией

11:30 19.07.2021 В Совете Федерации предложили давать привившимся от COVID-19 два дополнительных выходных.

11:31 19.07.2021 Зампред правительства Забайкалья Андрей Гурулёв вместе с супругой Тамарой сегодня привились от коронавируса. Вице-премьер привился вакциной «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). В своём телеграм-канале он сообщил, что чувствует себя хорошо.

11:33 19.07.2021 Владелец футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун подверг критике спортсменов, которые не хотят прививаться от COVID-19. «В отличие от некоторых наших коллег, вся наша команда прошла прививку. Считаю, что если команда отказывается от вакцинации, она ставит под угрозу коллег. Они на поле будут сталкиваться, плеваться и так далее», — сказал Федун.

11:34 19.07.2021 В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 129 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 19 июля. Днём ранее, 18 июля, в регионе был зарегистрирован 131 случай. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 39 тыс. 522 человек. Читайте также: В Калужской области за сутки выявлено 129 носителей коронавируса

11:36 19.07.2021 Свыше 2,5 млн жителей Подмосковья сделали прививку первым компонентом вакцины от COVID-19, ещё около 1,4 млн человек прошли вакцинацию полностью. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального минздрава.

11:39 19.07.2021 За истекшие 24 часа на территории России было выявлено 24 633 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 19 июля сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Об этом: В России за сутки выявили 24633 новых случая заражения коронавирусом

11:41 19.07.2021 В Пермском крае выявили еще 407 заражений коронавирусом, что на девять больше, чем днём ранее, сообщает 19 июля оперштаб по борьбе с COVID-19. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 67 907 носителей коронавируса. Выздоровели 60 085 пермяков. Жертвами заболевания стали 2961 человек. За последние сутки подтвердили 17 летальных исходов. Читайте подробнее: В Прикамье суточный показатель заражений коронавирусом превысил 400

11:43 19.07.2021 В Дагестане число ежедневно выявляемых новых случаев заражения коронавирусом приблизилось к 200. За прошедшие сутки были подтверждены положительные результаты тестов на COVID-19 у 199 жителей региона, сообщили 19 июля в федеральном оперативном штабе. Об этом: В Дагестане ежедневно выявляется до 200 заразившихся коронавирусом

11:44 19.07.2021 В Ленинградской области на протяжении недели на уровне порядка 240 человек удерживается суточное число выявленных новых зараженных коронавирусом. Так, за последние сутки в регионе было подтверждено еще 245 случаев коронавирусной инфекции, что на один случай меньше, чем днем ранее. Читайте также: В Ленобласти удерживается суточный уровень новых носителей коронавируса

11:44 19.07.2021 На сегодняшний день общее число проведённых на территории России тестов на коронавирусную инфекцию превысило 159,5 млн. Об этом 19 июля сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19. Читайте также: В России проведено почти 160 млн тестов на коронавирус

11:48 19.07.2021 В Татарии для оказания первичной медико-санитарной помощи сельским фельдшерам вручили ключи от 90 автомобилей «Лада-Ларгус» с медицинскими носилками. «Ситуация была и остаётся очень напряженной, но слаженная четкая работа наших медицинских служб позволяет держать данный вопрос под контролем. Благодаря этому наша социальная сфера и экономика стабильно функционируют», — заявил глава региона Рустам Минниханов 19 июля на торжественной церемонии по передаче автомобилей центральным районным больницам. Читайте подробнее: В Татарии сельские фельдшеры получили 90 автомобилей

11:50 19.07.2021 За шесть месяцев 2021 года в России закрылось 545,8 тыс. индивидуальных предприятий, что почти в два раза больше по сравнению с первым полугодием коронавирусного 2020 года, подсчитала аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основании данных ФНС. «Смертность» российских ИП достигла восьмилетнего максимума: чаще бизнесы закрывались лишь в январе — июне 2013 года.

11:50 19.07.2021 Количество закрытий индивидуальных предприятий за первое полугодие 2021 года возросло год к году абсолютно во всех регионах. Наименьшую жизнеспособность показали предприниматели Чечни (там закрылось в 3,5 раза больше ИП, чем годом ранее), Дагестана (рост в 3,3 раза), Чукотки (2,5 раза), Приморского края, Ингушетии и Камчатского края (2,4 раза), Сахалинской области, Москвы и Санкт-Петербурга (2,3 раза), а также Московской области (2,2 раза). Вместе с тем нашлись регионы, в которых предпринимательская инициатива показала бурный рост. Наилучшую динамику регистрации новых ИП показали Карачаево-Черкесия (рост в 2,3 раза), Тува и Калмыкия (рост в 2,1 раза), Северная Осетия (число открытий новых ИП выросло год к году на 82,9%), Алтай (+77,8%), Кабардино-Балкария (+77,7%), Дагестан (+76,3%), Ингушетия (+69,8%), Якутия (+68,7%), а также Адыгея (+68,2%).

11:52 19.07.2021 Губернатор Забайкальского края Александр Осипов заявил, что из двух тысяч людей, которые сейчас проходят лечение от коронавируса, почти 35% — это люди старше 65 лет. Он также отметил, что граждане пожилого возраста ответственно относятся к здоровью, однако напомнил о необходимости вакцинации как об основной форме защиты от вируса.

11:53 19.07.2021 В Иркутске возобновили массовые уличные зарядки, которые раньше отменили из-за коронавируса. Они проходят на 35 площадках.

11:59 19.07.2021 Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о случаях заражения коронавирусом после прививки от COVID-19. «Случаются заболевания, где-то до 2,5% мы видим, что да, бывают случаи заражения. По статистике, даже те люди, которые вот до 2,5% сталкиваются и заболевают, это в большинстве своем легкое течение. И в 95% случаев из числа таких заболевших не требует даже госпитализации», — сказал Мурашко.

12:00 19.07.2021 В Псковской области динамика распространения коронавирусной инфекции за минувшую неделю снизилась на 10%. За прошедшие сутки в регионе было выявлено 125 инфицированных коронавирусом, что на два человека меньше, чем днем ранее. Об этом: На Псковщине на 10% снизилась суточная выявляемость коронавируса

12:02 19.07.2021 В Белгородской области 19 июля выявлено 133 носителя коронавируса — на два меньше, чем за предыдущие сутки. От осложнений скончались две женщины и двое мужчин. На вакцинацию от COVID-19 поданы 3314 заявок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Читайте подробнее: В Белгородской области за сутки выявлены 133 носителя коронавируса

12:02 19.07.2021 Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, как подготовиться к вакцинации от COVID-19. «Любая инъекция вызывает определенный дискомфорт, тем более, что мы вводим иммунобиологический препарат. <…> Нужно помнить, что спорт нужно исключить, какие-то большие нагрузки. Рекомендуют все-таки такой лечебно-охранительный режим. Ну и конечно же, исключить какие-то походы в баню, алкоголь в этот день точно не нужно употреблять», — сказал Мурашко.

12:03 19.07.2021 Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что уже месяц в Москве отмечается снижение заболеваемости COVID-19.

12:06 19.07.2021 Вакцина «ЭпиВакКорона». Фото: midural.ru

12:08 19.07.2021 В Рязанской области 19 июля подтверждено 140 новых случаев заражения коронавирусом, что на два больше, чем выявлено сутками ранее. Противоэпидемические меры принимаются в 17 образовательных учреждениях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Зарегистрировано шесть летальных исходов. Читайте также: В Рязанской области подтвердили 140 новых случаев заражения коронавирусом

12:09 19.07.2021 В Калмыкии за истекшие сутки обнаружили 108 носителей коронавирусной инфекции, сообщает региональный оперштаб 19 июля. Это на четыре случая меньше, чем днём ранее. Подробности в материале: В Калмыкии за сутки обнаружили 108 носителей коронавируса

12:09 19.07.2021 В Республике Карелия продолжает снижаться суточная выявляемость новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. За последние сутки выявлено 180 новых случаев заражения, что на четыре случая меньше, чем днем ранее, и на десять случаев меньше, чем выявлялось в начале минувшей недели. Подробности в материале: В Карелии снижается суточная выявляемость коронавируса

12:09 19.07.2021 Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в эфире «Россия 24» заявил о планах ревакцинироваться от COVID-19.

12:15 19.07.2021 Чат-бот «Все о вакцинации от COVID-19 в Чувашии» в Телеграм с 1 июля обработал уже более 400 вопросов от жителей республики. Электронный помощник разработан Центром управления регионом ЧР совместно с минздравом Чувашии и помогает жителям найти ответы на самые популярные вопросы о вакцинации. «Цифровой собеседник отвечает на вопросы в круглосуточном режиме, с его помощью можно получить необходимую информацию о пунктах вакцинации, о самих вакцинах и правилах, которые необходимо соблюдать после прививки, номерах горячей линии и других», — отмечает заместитель руководителя Центра управления регионом Чувашии Алексей Белов.

12:16 19.07.2021 За прошедшие сутки в Красноярском крае выявлено 492 носителя коронавируса. Об этом сообщили 19 июля в краевом оперативном штабе. Читайте подробнее: Коронавирус выявлен ещё у 492 жителей Красноярского края

12:17 19.07.2021 Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Москве улучшается, а это значит, что врачи и медсёстры смогут вернуться к оказанию амбулаторной помощи в поликлиниках. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил 19 июля во время посещения здания консультативно-диагностического центра в районе Западное Дегунино. «По прошедшей неделе мы видим уже значительное снижение вновь выявленных больных и госпитализаций, так что я надеюсь, что в ближайшие недели ситуация будет улучшаться и вы вернетесь к своей нормальной работе», — сказал Собянин медикам. Читайте подробнее: Собянин заявил о возможном возврате врачей к обычной работе

12:18 19.07.2021 В Екатеринбурге осталось три мобильных прививочных пункта в торговых центрах города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона. По данным на 19 июля 2021 года, горожане могут пройти вакцинацию от коронавируса первым компонентом в ТРЦ «Парк Хаус», «Академический», и ТЦ «Мега». Также медики прививают жителей в аэропорту «Кольцово» и медицинских учреждениях. В других городах Свердловской области вакцинация от коронавируса проходит только в медучреждениях. Читайте подробнее: В Екатеринбурге сократилось число ТЦ, где прививают от коронавируса

12:18 19.07.2021 В Республике Калмыкия за последние сутки зарегистрировано два летальных исхода среди пациентов с COVID-19, сообщает региональный оперштаб 19 июля. Читайте также: Ещё два жителя Калмыкии не смогли победить COVID-19

12:20 19.07.2021 В Татарии за сутки зарегистрировали 55 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии по состоянию на 19 июля подтверждено 23 315 случаев инфицирования. Всего выздоровели 20 814 ковид-пациентов, скончались за всё время 578 носителей вируса. За минувший день выписались по выздоровлении восемь человек, количество летальных исходов не изменилось. Об этом: В Татарии выявили ещё 55 случаев заражения коронавирусом

12:20 19.07.2021 В Пензенской области за минувший день зарегистрировали 230 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии по состоянию на 19 июля подтверждено 53 405 заражений. Выздоровели за все время 45 918 пациентов, за сутки — 25 человек. Скончались от COVID-19 всего 1368 жителей, в том числе за последние 24 часа — 18 пациентов. Об этом: В Пензенской области за сутки выявили 230 носителей коронавируса

12:21 19.07.2021 В Саратовской области с начала пандемии от COVID-19 умерли по состоянию на 19 июля 1570 человек. За минувший день от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались двое мужчин и семь женщин в возрасте от 60 до 87 лет. Читайте подробнее: Ещё девять жителей Саратовской области скончались от COVID-19

12:25 19.07.2021 Новая партия вакцины от коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), состоящая из 15,6 тыс. доз, поступила в Республику Карелия. Об этом 19 июля сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков. Читайте подробнее: В Карелию поступила новая партия «Спутника V» из более чем 15 тыс. доз

12:28 19.07.2021 Сделать прививку от коронавирусной инфекции нужно заблаговременно, до начала осени. С таким призывом к жителям России выступил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Читайте подробнее: Мурашко призвал жителей России вакцинироваться от COVID-19 до осени

12:29 19.07.2021 За прошедшие сутки в Красноярском крае умерли 14 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе. Читайте подробнее: В Красноярском крае за сутки скончались 14 ковид-пациентов

12:40 19.07.2021 В Краснодарском крае подтверждено 233 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 19 июля. Накануне, 18 июля, был выявлен 231 новый носитель инфекции. Читайте также: На Кубани за сутки подтвердили 233 случая заражения коронавирусом