В ряде регионов России уровень распространения коронавируса высокий, а нагрузка на больницы растёт, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. По его словам, власти дополнительно направили регионам более 85 млрд рублей на плановую медицинскую помощь в условиях пандемии.

При этом, как заявил Мишустин, число желающих сделать прививку от COVID-19 в РФ за последнее время выросло в два раза. Он также потребовал увеличить производство вакцин, чтобы обеспечить их наличие в регионах.

Параллельно мэр Москвы Сергей Собянин объявил о том, что с 19 июля система QR-кодов для посещения кафе и ресторанов столицы станет необязательной. По его словам, ситуация с коронавирусом в городе продолжает оставаться сложной, но основные показатели улучшаются вот уже четвёртую неделю. Помимо этого, более двух миллионов человек сделали прививку от COVID-19 за последний месяц в столице, а число госпитализируемых с коронавирусом в Москве за последние недели снизилось на треть.

О том, как в России развивается ситуация с коронавирусом, рассказывает ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
19:04 16.07.2021

Власти Тувы запретили передвижение жителей региона без производственной необходимости и передвижение детей до 14 лет без взрослых, а также приостановили работу ряда организаций.

19:07 16.07.2021

В Курганской области за сутки обнаружили ещё 121 заразившегося коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Читайте также: В Курганской области выявили ещё 121 носителя коронавируса

19:08 16.07.2021

В Тамбовской области за последние сутки зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Всего в регионе скончались 650 человек.

Читайте подробнее: В Тамбовской области скончались 650 пациентов с COVID-19

19:18 16.07.2021

Пункт вакцинации в Севастополе, площадь Нахимова. Александр Полегенько © ИА REGNUM

19:33 16.07.2021

В Астраханской области 16 июля подтверждено 256 новых случаев заражения коронавирусом — на 15 больше, чем выявили за предыдущие сутки. Всего в регионе было зарегистрировано 39 тыс. 457 положительных результатов исследования.

Читайте также: В Астраханской области выявлены 256 новых случаев заражения коронавирусом

19:36 16.07.2021

В Астраханской области по состоянию на 16 июля подтверждено восемь новых летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Всего скончались 934 человека.

Читайте подробнее: В Астраханской области скончались ещё восемь пациентов с COVID-19

19:50 16.07.2021

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции на карантин закрыли межобластную туберкулёзную больницу ГУФСИН России по Ростовской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Читайте также: В Ростове-на-Дону из-за COVID-19 закрыли туберкулёзную больницу ГУФСИН

20:13 16.07.2021

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин смягчил до 15 сентября ограничения для организаций общественного питания и индустрии развлечений. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

20:42 16.07.2021

В Белом доме заявили, что Россия и Китай продвигают свои вакцины от COVID-19 за счёт попыток опорочить американские препараты.

20:56 16.07.2021

В РФ в пиковые дни от COVID-19 прививается до миллиона человек в сутки, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

20:57 16.07.2021

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко назвал ситуацию с COVID-19 в России напряжённой. По его словам, темпы распространения несколько замедлились, но всё равно наблюдается прирост.

20:59 16.07.2021

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко порекомендовал вызвать врача при температуре дольше 36 часов после прививки от COVID-19.

21:13 16.07.2021

Столичные работодатели выполнили задачу по вакцинации сотрудников, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, на ряде предприятий доля привившихся от COVID-19 достигла 70%.

21:48 16.07.2021

Ежедневно в «пиковые дни» в России от коронавирусной инфекции прививаются до миллиона человек, заявил 16 июля министр здравоохранения страны Михаил Мурашко на телеканале «Россия 1».

Об этом: Мурашко сказал, сколько человек прививают от COVID-19 каждый день

21:55 16.07.2021

Уровень вакцинации сотрудников учреждений образования и здравоохранения в Москве приближается к 70%, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Подробности в материале: В Москве вакцинированы около 70% сотрудников образования и здравоохранения

22:15 16.07.2021

Посещение массовых мест в Москве сокращается не из-за ограничений, а в результате ответственного отношения граждан, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Об этом: Собянин: посещение массовых мест сокращается из-за сознательности граждан

22:20 16.07.2021

Крымчане выстраиваются в очереди за вакциной. Александр Полегенько © ИА REGNUM

23:14 16.07.2021

Новые ограничительные меры введены в Туве из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, сообщили в пресс-службе администрации республики.

Подробности в материале: В Туве введён локдаун из-за COVID-19

02:38 17.07.2021

Приобретение поддельной справки или сертификата о вакцинации в России грозит гражданам преследованием по части 3 статьи 327 Уголовного кодекса РФ, предупредил 17 июля заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Подробности в материале: Юрист предупредил о наказании за покупку сертификата о вакцинации

04:44 17.07.2021

Повышенная температура тела, которая держится более суток после прививки от коронавирусной инфекции, является сигналом для обращения к врачу. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко 16 июля в эфире телеканала «Россия 1»

«В случае, если температура сохраняется более 24−36 часов, конечно же, нужно обратиться к врачу обязательно», — сказал глава Минздрава РФ.

Читайте подробнее: Мурашко назвал повод для обязательного обращения к врачу после прививки

10:59 17.07.2021

Заявление мэра Москвы Сергея Собянина о том, что с 19 июля 2021 года в городе отменят систему QR-кодов для посещения ресторанов и кафе, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 16 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Читайте также: Соцсети: «Отменяйте всё до конца!» — в Москве отменят QR-коды в общепите

11:11 17.07.2021

В Российской Федерации за прошедшие сутки выявлено 25 116 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

Об этом: В России за сутки выявили более 25 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2

11:11 17.07.2021

Заявление председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса о том, что за распространение фейков о вакцинации от коронавируса, в том числе о её последствиях, можно получить до трёх лет ограничения свободы, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 17 июля в социальной сети Facebook.

Об этом: Соцсети: «Гинцбург — первый кандидат?» — за фейки о вакцинации можно сесть

11:17 17.07.2021

Заявление главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебрейесуса, в котором он не исключил вероятности искусственного происхождения коронавируса, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 17 июля в социальной сети Facebook.

Об этом: «Никто и не сомневался, что это химоружие» — соцсети о заявлении главы ВОЗ

11:29 17.07.2021

В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 128 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 17 июля. Днём ранее, 16 июля, в регионе было зарегистрировано 130 случаев. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 39 тыс. 262 человек.

Подробности в материале: В Калужской области за сутки выявлены 128 носителей коронавируса

11:40 17.07.2021

Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил Министерству промышленности и торговли, а также министерству здравоохранения провести инвентаризацию объемов вакцин против коронавируса.

Читайте подробнее: Мишустин поручил провести инвентаризацию объемов вакцин в России Вакцина от коронавируса 'Спутник V' Дарья Драй © ИА REGNUM

11:44 17.07.2021

Информация о том, что завод на сутки приостановит производство машин семейства Lada Granta и Niva из-за недопоставок электронных компонентов Bosch, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 16 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Об этом: «Независимости-то нет!» — соцсети обсудили остановку производства на АвтоВАЗе

12:13 17.07.2021

В Свердловской области за сутки выявили 492 новых случая COVID-19. Это больше, чем выявлялось когда-либо ранее.

Об этом: В Свердловской области обновили суточный ковид-рекорд

12:15 17.07.2021

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в Петербурге с марта 2020 года превысило 500 тысяч, сообщили 17 июля в федеральном оперативном штабе.

Об этом: Более полумиллиона случаев коронавируса выявлено в Петербурге

13:09 17.07.2021

Пётр Мамонов скончался 15 июля на 71-году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Его похоронят в Подмосковье.

Об этом: В Москве простились с Петром Мамоновым — фоторепортаж Прощание с Петром Мамоновым Дарья Антонова © ИА REGNUM

13:31 17.07.2021

В Свердловской области за полтора месяца суточная выявляемость новых случаев COVID-19 возросла более чем в пять раз. Это следует из официальных сообщений областного оперштаба.

Читайте также: В Свердловской области суточная выявляемость COVID-19 выросла в пять раз

14:47 17.07.2021

В Челябинской области за сутки выявили 291 заразившегося коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Об этом: В Челябинской области выявили ещё 291 ковид-пациента

15:59 17.07.2021

Гражданам России, скорее всего, не придется вакцинироваться против коронавируса каждые полгода, считает иммунолог Николай Крючков.

Об этом: Иммунолог считает, что каждые полгода вакцинироваться от ковида не нужно Вакцинация от коронавируса glava.rk.gov

17:29 17.07.2021

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Министерству труда и Роспотребнадзору направить разъяснения по организации вакцинации от COVID-19. Соответствующее поручение опубликовано 17 июля на сайте правительства.

Читайте подробнее: Мишустин поручил Минтруду разъяснить порядок проведения вакцинации

18:31 17.07.2021

Состояние певицы МакSим, которая 16 июня была госпитализирована в одну из московских клиник, продолжает оставаться тяжелым. Об этом 17 июня сообщила ТАСС ее пиар-менеджер Яна Богушевская.

«Состояние Марины (певицы МакSим — прим. ИА REGNUM) по-прежнему стабильно тяжелое», — сказала пиар-менеджер.

Читайте также: Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы

20:25 17.07.2021

В Ямало-Ненецком АО от COVID-19 скончался ещё один пациент. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Читайте подробнее: На Ямале от COVID-19 умер ещё один человек

20:50 17.07.2021

В Югре за сутки обнаружили ещё 190 носителей коронавируса. Об этом сообщает окружной оперштаб.

Читайте подробнее: В Югре выявили ещё 190 ковид-пациентов

21:04 17.07.2021

В Пермском крае за сутки было выявлено ещё 390 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Подробности в материале: В Прикамье выявили уже более 67 тыс. ковид-пациентов

00:02 18.07.2021

Заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова о том, что Киев намерен ужесточить требования для въезжающих из пяти стран, в том числе из России и Белоруссии, из-за «Дельта"-штамма коронавируса, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 17 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Подробности в материале: Соцсети: «Сколько уже можно?!» — Киев ужесточит въезд из России и Белоруссии

00:06 18.07.2021

Царский крестный ход в честь годовщины гибели императора Николая II, который прошёл в Екатеринбурге, несмотря на запрет со стороны властей Свердловской области из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, вызвал реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение 17 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Подробности в материале: Соцсети: «Почему не разогнали?» — на Урале прошёл запретный крестный ход Крестный ход. Екатеринбург Алексей Колчин © ИА REGNUM

10:31 18.07.2021

Заявление министра здравоохранения России Михаила Мурашко о том, что, если после вакцинации от коронавируса температура держится более 24−36 часов, необходимо обратиться к врачу, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 18 июля в социальной сети Facebook.

Читайте подробнее: «К вакцинированным скорая не приезжает» — соцсети ответили Мурашко

11:45 18.07.2021

В Калужской области положительный результат тестов на коронавирус подтверждён у 131 человека за последние сутки, сообщает федеральный штаб 18 июля. Днём ранее, 17 июля, в регионе было зарегистрировано 128 случаев. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 39 тыс. 393 человек.

Подробности в материале: В Калужской области за сутки выявлен 131 носитель коронавируса

12:46 18.07.2021

В Российской Федерации за прошедшие сутки выявлено 25 018 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

Об этом: В России за сутки снова выявили 25 тысяч случаев заражения коронавирусом

18:57 18.07.2021

Рост антител IgM после болезни может свидетельствовать о развитии «длинного COVID», заявил биотехнолог и специалист в области разработки вакцин Дмитрий Кулиш.

Об этом: Биотехнолог предупредил об опасности «длинного COVID»

19:56 18.07.2021

В Челябинской области за сутки выявили ещё 294 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Об этом: В Челябинской области выявили ещё 294 ковид-пациента

20:07 18.07.2021

В Свердловской области за сутки зарегистрировали ещё 486 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Подробности в материале: В Свердловской области выявили ещё 486 носителей коронавируса

20:47 18.07.2021

В Пермском крае за отчётные сутки обнаружено ещё 398 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Читайте подробнее: В Прикамье выявили ещё 398 носителей коронавируса

20:59 18.07.2021

В Оренбургской области обнаружено ещё 288 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Читайте также: В Оренбуржье выявили уже более 52 тыс. ковид-пациентов

21:07 18.07.2021

В Тюменской области за сутки выявили ещё 255 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Читайте также: В Тюменской области выявили уже более 43 тыс. ковид-пациентов

21:13 18.07.2021

В Курганской области обнаружено ещё 119 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Читайте также: В Курганской области выявили ещё 119 ковид-пациентов

22:04 18.07.2021

По данным исследования ученых Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет порядка 60%.

Читайте подробнее: Ученые: коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет порядка 60%

23:49 18.07.2021

Заявление руководителя филиала новосибирского центра «Вектор» в Екатеринбурге Александра Семёнова о том, что более заразные варианты коронавируса вытесняют другие штаммы, но тяжесть течения COVID-19 при этом не прогрессирует, стало поводом для бурного обсуждения в интернет-сообществе. Граждане выразили свою точку зрения 18 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Об этом: Соцсети: «Кошмарят народ!» — появился более «заразный» штамм коронавируса

01:06 19.07.2021

В Москве с 19 июля стала необязательной система QR-кодов, ограничивавшая доступ в заведения общественного питания.

Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Он рассказал, что решение по отмене цифровых сертификатов как обязательного условия посещения заведений общепита связано с хорошей динамикой по вакцинации от ковида.

Подробности в материале: Система QR-кодов в Москве стала необязательной

04:36 19.07.2021

Еще один петербургский стационар, перепрофилированный на лечение пациентов с коронавирусной инфекцией, вернётся к штатной работе в связи со снижением уровня госпитализаций больных с ковидом и пневмонией.

Подробности в материале: Больница Святителя Луки в Петербурге завершит приём пациентов с COVID-19

04:44 19.07.2021

В ходе исследования противовирусной активности шести штаммов лакто‑ и бифидобактерий, входящих в состав авторских пробиотиков, учёные выявили штамм лактобацилл, активных против коронавируса SARS-CoV-2.

Читайте также: Специалисты выявили штамм лактобацилл, активных против COVID-19

04:50 19.07.2021

В Приамурье бизнес столкнулся с нехваткой вакцины от COVID-19. Сотрудники предприятий, которые обязаны вакцинироваться в срок до 1 августа, не успеют привиться. Уполномоченный по защите прав бизнеса в области Борис Белобородов обратился к руководителю регионального управления Роспотребнадзора Ольге Кургановой с просьбой сдвинуть сроки обязательной вакцинации для сотрудников сферы услуг.

Читайте также: Омбудсмен попросил сдвинуть сроки вакцинации для бизнеса Приамурья

05:41 19.07.2021

Коллективный иммунитет к штамму коронавируса «Дельта» в России может быть получен через вакцинацию 80% населения страны, заявил вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета (НГУ) Сергей Нетесов.

Он отметил, что пока первую прививку от коронавирусной инфекции в РФ получили только чуть более 20% жителей.

«Для достижения популяционного иммунитета в отношении варианта «Дельта» надо привить больше 80% населения. Пока же у нас в России вакцинированы одним компонентом чуть больше 20%», — сказал специалист, слова которого приводят Известия».

Читайте подробнее: Вирусолог назвал требуемый процент привитых для защиты от штамма «Дельта»

06:21 19.07.2021

Прототип ДНК-биочипа для выявления возбудителей внебольничных пневмоний, в том числе и при коронавирусных инфекциях, разрабатывает Нижегородский институт эпидемиологии и микробиологии имени И. Н. Блохиной. Об этом 19 июля сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Об этом: В России разрабатывают прототип биочипа для выявления коронавируса

06:56 19.07.2021

В Ульяновской области продолжается суточный рост выявляемых случаев заражения коронавирусом

Читайте также: В Ульяновской области выявлено 253 носителя коронавируса

06:57 19.07.2021

Более 50 тысяч доз вакцины от коронавируса «ГамКовидВак» («Спутник V») поступило в Омскую область. Об этом сообщили 19 июля в региональном министерстве здравоохранения.

Читайте также: Омская область получила более 50 тысяч доз вакцины «Спутник V»

07:04 19.07.2021

В Ульяновской области в условиях пандемии коронавируса растёт число контактных лиц, которые попадают под наблюдение.

Читайте также: Тесты на коронавирус в Ульяновской области сдали 975 тыс. жителей

07:10 19.07.2021

Вакцинация в Астраханской области. Фото: minzdravao.ru

07:13 19.07.2021

Сотрудники Нижегородского института эпидемиологии и микробиологии имени академика И. Н. Блохиной совместно с Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» обнаружили противовирусную активность одного из штаммов лактобацилл в отношении коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

07:22 19.07.2021

За выходные (17−18 июля) в Хакасии стало известно о смерти двух пациентов с коронавирусом. Как сообщили в республиканском правительстве, умерли 66-летняя и 86-летняя женщины.

Подробности в материале: В Хакасии выросло число жертв коронавирусной инфекции

07:26 19.07.2021

Поставки «Спутника Лайт» в регионы РФ для ревакцинации должны начаться на этой неделе, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

07:26 19.07.2021

В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано 244 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, в 176 случаях носители были обследованы после появления признаков ОРВИ.

Читайте также: В Бурятии за сутки выявили 244 новых носителя коронавируса

07:33 19.07.2021

В Республике Алтай за последние сутки выявили 30 новых случаев заражения коронавирусом. Лидером по приросту стал Усть-Коксинский район, где диагноз подтвердился у девяти местных жителей.

Читайте подробнее: В Горном Алтае выявили 30 новых случаев заражения коронавирусом

07:53 19.07.2021

Врио главы Тувы Владислав Ховалыг на своей странице в соцсети «ВКонтакте» объяснил введение локдауна на территории республики неблагополучной статистикой по заболеваемости COVID-19. По его словам, власти очень не хотели идти на этот шаг.

Об этом: «Медперсонал работает на износ»: глава Тувы объяснил введение локдауна

08:05 19.07.2021

Вакцинация сотрудников Тамбовской областной детской клинической больницы. Фото: zdrav.tmbreg.ru

08:14 19.07.2021

За прошедшие выходные в Новосибирскую область поступило 30 тыс. доз вакцины «Спутника V». Таким образом, всего в область поступило более 577 тыс. доз.

Читайте подробнее: Новосибирская область получила более 577 тыс. доз вакцины от COVID-19

08:22 19.07.2021

Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 19 июля 2021 года, тяжелобольных насчитывается 692 (-42 за выходные дни — 17−18 июля 2021 года), из них 216 подключены к аппаратам ИВЛ (+7 за выходные дни).

Общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 3711 человек, причём 53 из них добавили в сводку за выходные дни.

Читайте подробнее: В Алтайском крае за выходные скончались 53 пациента с коронавирусом

08:23 19.07.2021

Нижегородский институт эпидемиологии и микробиологии им. Блохиной разрабатывает биочип, позволяющий выявлять коронавирус и другие возбудители внебольничных пневмоний. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Читайте также: В Роспотребнадзоре заявили о разработке биочипа для обнаружения COVID-19

08:27 19.07.2021

В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 19 июля 2021 года от коронавируса привились 436 224 человека (+17 850 за выходные дни — 17−18 июля 2021 года). Такие данные приводит оперштаб со ссылкой на Федеральный регистр вакцинированных против COVID-19.

Об этом: На Алтае за выходные от COVID-19 привили более 17 тысяч человек

08:31 19.07.2021

В Удмуртии по состоянию на утро 19 июля выявили 144 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 145 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 38 259 случаев.

Подробности в материале: В Удмуртии подтвердили 144 новых случая заражения коронавирусом

08:31 19.07.2021

В России предложили материально стимулировать людей пожилого возраста на прохождение процедуры вакцинации от коронавирусной инфекции. С предложением ввести такое пособие для пенсионеров выступил депутат Государственной думы РФ Василий Власов (ЛДПР).

Подробности в материале: В Госдуме предложили выплачивать пособие вакцинировавшимся пенсионерам

08:34 19.07.2021

За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались четыре человека. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано шесть летальных случаев.

По данным федерального оперативного штаба на 18 июля, в республике с начала пандемии от последствий заражения коронавирусом скончались 1129 человек

Читайте также: За сутки от COVD-19 в Удмуртии скончались четыре человека

08:35 19.07.2021

В Туве за неделю с 10 по 16 июля число носителей коронавируса увеличилось на 1264 случая. Среди инфицированных 211 детей до 17 лет и 97 пожилых граждан старше 65 лет.

Об этом: За неделю в Туве коронавирус диагностировали у 211 детей

08:35 19.07.2021

В Туве за неделю с 10 по 16 июля число носителей коронавируса увеличилось на 1264 случая. Среди инфицированных 211 детей до 17 лет и 97 пожилых граждан старше 65 лет.

Об этом: За неделю в Туве коронавирус диагностировали у 211 детей

08:35 19.07.2021

Обстановка с распространением коронавируса в Кемеровской области продолжает оставаться напряженной. На утро 19 июля в регионе выявили 203 новых носителя SARS-CoV-2, сообщает оперативный штаб.

Также известно, что жертвами коронавируса стали ещё семь пациентов.

Подробности в материале: В Кузбассе жертвами COVID-19 стали ещё семь пациентов

08:35 19.07.2021

В Удмуртии по состоянию на 19 июля провели 1 342 345 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 4637 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 5007 исследований.

Об этом: Жители Удмуртии сдали более 1,34 млн тестов на коронавирус

08:38 19.07.2021

В Удмуртии с момента начала вакцинации до 19 июля прививку от коронавируса сделали 261 837 человек. Второй компонент препарата получили 174 540 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

Читайте подробнее: От коронавируса в Удмуртии привились почти 262 тыс. человек

08:44 19.07.2021

Кузбасс ввёл обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных категорий граждан.

Как сообщает 19 июля пресс-служба правительства Кемеровской области, в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача по региону, в обязательном порядке прививки должны сделать следующие граждане:

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Читайте также: Кузбасс ввёл обязательную вакцинацию от COVID-19

08:50 19.07.2021

Массовые мероприятия на открытом воздухе запрещены в Томской области с 19 июля. Об этом сообщили в администрации региона.

Читайте подробнее: В Томской области запретили массовые мероприятия на открытом воздухе

08:51 19.07.2021

В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 3432 человек, причём 113 из них добавили в сводку за выходные дни — 17−18 июля 2021 года. Таковы данные оперативного штаба на 19 июля 2021 года.

Общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составляет уже 81 066 человек (+1208 за выходные дни).

Читайте также: В Приангарье жертвами COVID-19 стали ещё 113 пациентов

08:51 19.07.2021

На территории Тувы временно запретили отдых на озёрах. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС, ограничения были приняты по рекомендации Роспотребнадзора в связи с неблагополучной эпидситуацией.

Об этом: Отдых на водоёмах Тувы попал под запрет

08:58 19.07.2021

Вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета (НГУ) Сергей Нетесов назвал новые симптомы COVID-19.

Читайте подробнее: Вирусолог рассказал о новых симптомах у болеющих COVID-19

09:01 19.07.2021

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается весьма напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 19 июля 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 53 086, причём 959 из них обнаружили за выходные дни — 17−18 июля 2021 года.

Вместе с тем 47 474 пациента (+1625 за выходные дни) вылечены и сняты с меднаблюдения.

Читайте подробнее: В Забайкалье скончались ещё 27 пациентов с COVID-19

09:03 19.07.2021

Проверка соблюдения масочного режима в общественном транспорте Самары. Фото: samadm.ru

09:07 19.07.2021

Крупная партия вакцины от COVID-19 (26 330 доз) поступила в Забайкалье с 12 по 18 июля. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Вакцина в городе, сегодня она будет маркирована и направлена в районы Забайкальского края. С учётом поступившей партии, на остатке в медицинских организациях и на аптечном складе 20 027 комплектов доз, большинство из которых «Спутник V», — пояснила заместитель председателя правительства Забайкальского края Инна Щеглова.

Подробности в материале: Забайкалье получило крупную партию вакцины от коронавируса

09:15 19.07.2021

Глава Татарии Рустам Минниханов поручил министерству здравоохранения и руководству оперативного штаба по профилактике распространения COVID-19 не допускать перебоев с поставками в республику вакцин от коронавирусной инфекции.

Об этом: Глава Татарии потребовал исключить перебои с поставками вакцин от COVID-19

09:16 19.07.2021

В Саратовской области за сутки зарегистрировали ещё 234 новых случая заражения коронавирусом. Всего по состоянию на 19 июля подтверждено 70 118 случаев. Выздоровели с начала наблюдения 65 689 человек, за сутки — 145 пациентов.

Читайте подробнее: В Саратовской области выявили более 70 тыс. заражений коронавирусом

09:22 19.07.2021

Многие ученые и врачи однозначно делают вывод об искусственном происхождении SARS-CoV-2. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Комментируя слова главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейесуса, он пояснил:

«Основанием для такого мнения являются совершенно необычные свойства и клиническая картина, которые ранее не были свойственны ни одному респираторному вирусу. Если к тому же о возможности лабораторного происхождения утверждают ученые-вирусологи — значит, такая вероятность все же есть.

Если это так и скрывается от общественности — то уверен, что в данном случае все тайное в ближайшее время станет явным. Признаваться в «утечке» вируса по доброй воле никто не будет — уж слишком большой ущерб нанесен всему миру, чтобы его представлялось возможным возместить».

Подробности в материале: Врач допускает возможность лабораторного происхождения SARS-CoV-2

09:46 19.07.2021

В Хакасии за прошедшие сутки коронавирус выявили у 175 человек, с начала 2021 года — у 10 598. Об этом сообщили 19 июля в правительстве региона.

Об этом: За сутки в Хакасии выявили 175 носителей коронавируса

09:47 19.07.2021

Предложение материально стимулировать людей пожилого возраста на прохождение процедуры вакцинации от коронавирусной инфекции категорически не поддерживает руководитель фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов. Корреспонденту ИА REGNUM он пояснил:

«Категорически такую «инициативу» 25-летнего депутата от ЛДПР Василия Власова не поддерживаю! Ни одна отечественная вакцина от COVID-19 не прошла ещё полного цикла своей проверки и делать подопытных кроликов из пенсионеров неприемлемо!

Мы же понимаем, что уровень доходов большинства наших пожилых граждан, к сожалению, крайне низок, и поэтому в случае реализации инициативы ЛДПР многие из них могут согласиться на вакцинацию исключительно для того, чтобы хоть немного заработать на жизнь.

Считаю это категорически неприемлемым, а инициативу элдэпээровца воспринимаю исключительно как попытку напомнить о себе и предвыборный пиар, ничего общего с реальными мерами борьбы с пандемией и поддержкой наших пенсионеров не имеющий».

Читайте также: «Предвыборный пиар»: о пособиях вакцинировавшимся пенсионерам

09:47 19.07.2021

В Калмыкии режим коронавирусных ограничений продлён до 15 августа, сообщается на сайте главы республики. Решение принято по итогам заседания регионального оперштаба, на котором был отмечен рост числа заражений.

Читайте также: В Калмыкии продлили режим коронавирусных ограничений

09:53 19.07.2021

«В эпоху полной цифровизации ограничить людей QR-кодами и довести многих до панической боязни «чипирования» у Минздрава силы есть, а посчитать вакцины и спрогнозировать их использование — нет! Как же так?»

Читайте также: Колоть нечем? О проверках объёма вакцин от COVID в России

09:53 19.07.2021

В Пензенской области за прошедшие сутки умерли 18 ковид-пациентов. Всего в регионе по состоянию на 19 июля подтверждено 1368 летальных исходов от COVID-19.

Об этом: В Пензенской области за неделю от COVID-19 скончались 114 человек

09:55 19.07.2021

В исправительных колониях Пермского края с 19 июля до особого указания запретили длительные свидания. Ограничение введено из-за неблагополучной эпидситуации, связанной с распространением коронавируса в регионе. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН по Прикамью.

К мере прибегли в целях предупреждения распространения заболеваемости среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также работников уголовно-исполнительной системы. Между тем в силе остаются краткосрочные свидания, но при условии соблюдения эпидтребований.

Подробности в материале: В исправительных колониях Прикамья запретили длительные свидания

10:02 19.07.2021

Завод «Р-ФАРМ» в Москве по производству вакцины против коронавируса

10:03 19.07.2021

За истекшие сутки в Петербурге тестирование на коронавирус прошли 21 439 человек, сообщили 19 июля в городском оперативном штабе.

Об этом: Более 21 тыс. человек за сутки обследовали на коронавирус в Петербурге

10:08 19.07.2021

У людей, которые заразились штаммом коронавируса «Дельта», такие симптомы, как нарушение обоняния и вкуса, встречаются реже. А вот желудочно-кишечные симптомы, напротив, стали фиксироваться у большего числа пациентов. Об этом сообщил вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.

Читайте подробнее: Вирусолог рассказал об изменившихся симптомах коронавируса

10:08 19.07.2021

249 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 19 июля сообщает пресс-служба администрации главы региона.

Сообщается, что всего в Башкирии выявили 45 221 случай заражения коронавирусом. При этом справились с инфекцией 41 746 человек, в том числе в минувшие сутки победили вирус 58 человек.

Об этом: В Башкирии за сутки выявили почти 250 новых носителей коронавируса

10:12 19.07.2021

В Кабардино-Балкарии возбудили первое уголовное дело за изготовление поддельной справки о прохождении вакцинации. Его фигуранткой стала жительница республики, продавшая справку об участии в первом этапе вакцинации, сообщили 19 июля в пресс-службе МВД по региону.

Подробности в материале: В Кабардино-Балкарии завели дело за продажу поддельной справки о вакцинации

10:15 19.07.2021

В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано 15 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. В числе скончавшихся один человек младше 65 лет. Таким образом, всего за время пандемии в республике жертвами COVID-19 стали 1552 человека.

Читайте подробнее: В Бурятии от COVID-19 скончались ещё 15 человек

10:15 19.07.2021

Корректные данные о динамике количества антител к коронавирусу в крови можно получить, если сдавать количественные тесты на антитела в одних и тех же лабораториях. Тест-системы при этом должны использоваться одни и те же, рассказали специалисты медицинских лабораторий 19 июля РБК.

Читайте также: В лабораториях рассказали, как правильно сдавать тесты на антитела

10:16 19.07.2021

В Калмыкии в связи с ростом числа госпитализаций пациентов с COVID-19 развернули дополнительные койки. В настоящее время коечный фонд расширен до 760 мест.

Читайте также: В Калмыкии развернули дополнительные койки для заражённых коронавирусом

10:29 19.07.2021

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) намерен обратиться к властям Москвы с просьбой отменить предварительную записать в МФЦ.

Читайте подробнее: Депутат Госдумы просит Собянина упростить посещение МФЦ

10:30 19.07.2021

Поражение лёгких у пациентов с COVID-19 в последнее время наступает через три-четыре дня, а не шесть-семь, как раньше. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24».

10:31 19.07.2021

В Югре на 19 июля обнаружили уже 63 047 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки их количество выросло на 182, сообщает оперштаб.

Читайте также: В Югре выявили уже более 63 тыс. ковид-пациентов

10:32 19.07.2021

Простите, а где лучше передается вирус, в закрытом помещении или на открытом воздухе?

Об этом: Двойные стандарты и никакой логики — о новых ковидных ограничениях в Томске

10:40 19.07.2021

В Республике Крым подтверждено 405 новых случаев заражения коронавирусом. Данные за последние сутки опубликовал региональный оперативный штаб 19 июля. Накануне, 18 июля, было выявлено 409 новых случаев — это максимум для региона за весь период пандемии.

Читайте также: В Крыму за сутки выявили 405 случаев заболевания COVID-19

10:40 19.07.2021

В последнее время выраженное поражение лёгких у пациентов с коронавирусной инфекцией наступает почти в два раза быстрее, чем это было раньше. Об этом в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24» заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Подробности в материале: Мурашко рассказал об ускорившемся поражении лёгких при COVID-19

10:42 19.07.2021

В Брянской области 19 июля подтверждено 308 новых случаев заражения коронавирусом, что на два меньше, чем выявлено сутками ранее. Выписаны после выздоровления 255 пациентов, девять человек скончались, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Об этом: В Брянской области подтвердили 308 новых случаев заражения коронавирусом

10:42 19.07.2021

В ковидные госпитали Иркутской области, где ситуация с заболеваемостью COVID-19 существенно обострилась, поступило порядка 250 тонн кислорода. Об этом 19 июля сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

«Кислород поступает в госпитали ежедневно в соответствии с потребностью. Его привозят партиями разного объёма. В третью волну потребление кислорода, действительно, выросло, но региональное правительство делает все возможное, чтобы не допустить его дефицита», — пояснил глава минздрава Иркутской области Яков Сандаков.

Читайте подробнее: Приангарье получило большую партию кислорода для пациентов с COVID-19

10:43 19.07.2021

В Астраханской области 19 июля подтверждено 266 новых случаев заражения коронавирусом — на девять больше, чем выявили за предыдущие сутки. Всего в регионе было зарегистрировано 40 тыс. 233 положительных результата исследования.

Читайте также: В Астраханской области выявлены 266 новых случаев заражения коронавирусом

10:46 19.07.2021

В Астраханской области по состоянию на 19 июля подтверждено десять новых летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Всего скончались 965 человек.

Об этом: В Астраханской области скончались ещё 10 пациентов с COVID-19

10:51 19.07.2021

Мечети и молельные дома Санкт-Петербурга закроют для верующих в Курбан-байрам из-за коронавируса.

10:54 19.07.2021

В Астраханской области к 19 июля вакцинированы от коронавирусной инфекции 236 тысяч 240 человек. Оба этапа иммунизации прошли 159 тыс. 300 человек.

Подробности в материале: Вакцинированы от коронавируса более 230 тыс. жителей Астраханской области

10:55 19.07.2021

В связи со значительным ухудшением ситуации с распространением коронавируса и необходимостью массовой вакцинации Сибэкспоцентр в Иркутске превратился в огромный мобильный прививочный пункт от COVID-19. Как сообщает 19 июля пресс-служба областного правительства, накануне его осмотрели губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, мэр Иркутска Руслан Болотов и медики.

В помещении установлено пять кабинок для проведения вакцинации, зона ожидания, электронная очередь, а также территория отдыха, где пациенты смогут провести некоторое время после процедуры.

Читайте подробнее: В Приангарье открыли мобильный пункт вакцинации от COVID-19 на 500 человек

11:09 19.07.2021

В Ставропольском крае приняли участие в прививочной кампании против коронавируса 485 926 жителей, в том числе за прошедшие сутки 3289 человек. Среди привитых 161 300 человек — лица в возрасте старше 60 лет. Такие данные привело 19 июля региональное министерство здравоохранения.

Об этом: На Ставрополье привились от коронавируса почти 486 тыс. жителей

11:09 19.07.2021

В районах Бурятии с популярными местами массового отдыха сохраняется высокая заболеваемость COVID-19. Об этом заявил на заседании регионального оперштаба главный санврач региона Сергей Ханхареев.

Об этом: В туристических районах Бурятии фиксируют рост заболеваемости COVID-19

11:13 19.07.2021

Резервный госпиталь для больных коронавирусом. Томск. Фото: tomsk.gov.ru

11:16 19.07.2021

Из-за сложной эпидемической ситуации в Петербурге празднование Курбан-байрама в Северной столице пройдет у мусульман без посещения мечетей и других мест отправления религиозного культа.

Читайте также: Мечети и молельные дома в Петербурге в Курбан-байрам будут закрыты

11:20 19.07.2021

В городе Гулькевичи Краснодарского края пьяный посетитель кафе в ходе ссоры зарезал другого мужчину — он нанес ему не менее десятка ударов ножом. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону 19 июля.

Об этом: На Кубани посетитель кафе зарезал мужчину

11:23 19.07.2021

В Ставропольском крае за прошедший день скончались от последствий COVID-19 шесть жителей края. В предыдущие шесть дней число умерших ежедневно составляло по семь человек. Общее число случаев летального исхода в регионе достигло 1800. Это самый высокий показатель в Северо-Кавказском федеральном округе.

Читайте подробнее: На Ставрополье 1800 человек скончались от COVID-19

11:23 19.07.2021

Первое дошедшее до суда в России дело о подделке COVID-сертификата вернули в прокуратуру, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

11:23 19.07.2021

Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в России за сутки увеличилось на 24 633, достигнув суммарного показателя 5 982 766 случаев, сообщили 19 июля в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Читайте подробнее: В России за сутки выявили 24633 случая заражения коронавирусом

11:27 19.07.2021

В Воронежской области подтверждено 485 новых случаев заражения коронавирусом, данные за сутки опубликовал 19 июля региональный оперативный штаб. Сутками ранее, 18 июля, сообщалось о 478 новых заразившихся.

Подробности в материале: В Воронежской области выявлено более 98 тыс. заболевших ковидом

11:28 19.07.2021

Пандемия коронавирусной инфекции продолжает сказываться на ценах на дачи в российских регионах. Так, в июле 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость загородной недвижимости поднялась в среднем на 12,1%, до 1,96 млн рублей. Об этом 19 июля говорится в исследовании федерального портала «Мир квартир».

Читайте подробнее: Дачи в России на фоне пандемии подорожали на 12,1%

11:29 19.07.2021

В Калужской области первым министерством, достигшим 76,7% вакцинации сотрудников от короновируса, стало региональное министерство финансов, которому будет вручён паспорт коллективного иммунитета.

Читайте подробнее: Калужский минфин вышел в лидеры по числу привитых сотрудников от COVID-19

11:30 19.07.2021

За минувшие сутки в Петербурге лабораторно подтверждено 1938 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Суточное число выявленных новых носителей держится примерно на одном уровне с 13 июля.

Об этом: В Петербурге стабилизировалась ситуация с коронавирусной инфекцией

11:30 19.07.2021

В Совете Федерации предложили давать привившимся от COVID-19 два дополнительных выходных.

11:31 19.07.2021

Зампред правительства Забайкалья Андрей Гурулёв вместе с супругой Тамарой сегодня привились от коронавируса. Вице-премьер привился вакциной «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). В своём телеграм-канале он сообщил, что чувствует себя хорошо.

11:33 19.07.2021

Владелец футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун подверг критике спортсменов, которые не хотят прививаться от COVID-19.

«В отличие от некоторых наших коллег, вся наша команда прошла прививку. Считаю, что если команда отказывается от вакцинации, она ставит под угрозу коллег. Они на поле будут сталкиваться, плеваться и так далее», — сказал Федун.

11:34 19.07.2021

В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 129 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 19 июля. Днём ранее, 18 июля, в регионе был зарегистрирован 131 случай. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 39 тыс. 522 человек.

Читайте также: В Калужской области за сутки выявлено 129 носителей коронавируса

11:36 19.07.2021

Свыше 2,5 млн жителей Подмосковья сделали прививку первым компонентом вакцины от COVID-19, ещё около 1,4 млн человек прошли вакцинацию полностью. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального минздрава.

11:39 19.07.2021

За истекшие 24 часа на территории России было выявлено 24 633 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 19 июля сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Об этом: В России за сутки выявили 24633 новых случая заражения коронавирусом

11:41 19.07.2021

В Пермском крае выявили еще 407 заражений коронавирусом, что на девять больше, чем днём ранее, сообщает 19 июля оперштаб по борьбе с COVID-19.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 67 907 носителей коронавируса. Выздоровели 60 085 пермяков. Жертвами заболевания стали 2961 человек. За последние сутки подтвердили 17 летальных исходов.

Читайте подробнее: В Прикамье суточный показатель заражений коронавирусом превысил 400

11:43 19.07.2021

В Дагестане число ежедневно выявляемых новых случаев заражения коронавирусом приблизилось к 200. За прошедшие сутки были подтверждены положительные результаты тестов на COVID-19 у 199 жителей региона, сообщили 19 июля в федеральном оперативном штабе.

Об этом: В Дагестане ежедневно выявляется до 200 заразившихся коронавирусом

11:44 19.07.2021

В Ленинградской области на протяжении недели на уровне порядка 240 человек удерживается суточное число выявленных новых зараженных коронавирусом. Так, за последние сутки в регионе было подтверждено еще 245 случаев коронавирусной инфекции, что на один случай меньше, чем днем ранее.

Читайте также: В Ленобласти удерживается суточный уровень новых носителей коронавируса

11:44 19.07.2021

На сегодняшний день общее число проведённых на территории России тестов на коронавирусную инфекцию превысило 159,5 млн. Об этом 19 июля сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19.

Читайте также: В России проведено почти 160 млн тестов на коронавирус

11:48 19.07.2021

В Татарии для оказания первичной медико-санитарной помощи сельским фельдшерам вручили ключи от 90 автомобилей «Лада-Ларгус» с медицинскими носилками.

«Ситуация была и остаётся очень напряженной, но слаженная четкая работа наших медицинских служб позволяет держать данный вопрос под контролем. Благодаря этому наша социальная сфера и экономика стабильно функционируют», — заявил глава региона Рустам Минниханов 19 июля на торжественной церемонии по передаче автомобилей центральным районным больницам.

Читайте подробнее: В Татарии сельские фельдшеры получили 90 автомобилей

11:50 19.07.2021

За шесть месяцев 2021 года в России закрылось 545,8 тыс. индивидуальных предприятий, что почти в два раза больше по сравнению с первым полугодием коронавирусного 2020 года, подсчитала аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основании данных ФНС. «Смертность» российских ИП достигла восьмилетнего максимума: чаще бизнесы закрывались лишь в январе — июне 2013 года.

11:50 19.07.2021

Количество закрытий индивидуальных предприятий за первое полугодие 2021 года возросло год к году абсолютно во всех регионах. Наименьшую жизнеспособность показали предприниматели Чечни (там закрылось в 3,5 раза больше ИП, чем годом ранее), Дагестана (рост в 3,3 раза), Чукотки (2,5 раза), Приморского края, Ингушетии и Камчатского края (2,4 раза), Сахалинской области, Москвы и Санкт-Петербурга (2,3 раза), а также Московской области (2,2 раза).

Вместе с тем нашлись регионы, в которых предпринимательская инициатива показала бурный рост. Наилучшую динамику регистрации новых ИП показали Карачаево-Черкесия (рост в 2,3 раза), Тува и Калмыкия (рост в 2,1 раза), Северная Осетия (число открытий новых ИП выросло год к году на 82,9%), Алтай (+77,8%), Кабардино-Балкария (+77,7%), Дагестан (+76,3%), Ингушетия (+69,8%), Якутия (+68,7%), а также Адыгея (+68,2%).

11:52 19.07.2021

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов заявил, что из двух тысяч людей, которые сейчас проходят лечение от коронавируса, почти 35% — это люди старше 65 лет. Он также отметил, что граждане пожилого возраста ответственно относятся к здоровью, однако напомнил о необходимости вакцинации как об основной форме защиты от вируса.

11:53 19.07.2021

В Иркутске возобновили массовые уличные зарядки, которые раньше отменили из-за коронавируса. Они проходят на 35 площадках.

11:59 19.07.2021

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о случаях заражения коронавирусом после прививки от COVID-19.

«Случаются заболевания, где-то до 2,5% мы видим, что да, бывают случаи заражения. По статистике, даже те люди, которые вот до 2,5% сталкиваются и заболевают, это в большинстве своем легкое течение. И в 95% случаев из числа таких заболевших не требует даже госпитализации», — сказал Мурашко.

12:00 19.07.2021

В Псковской области динамика распространения коронавирусной инфекции за минувшую неделю снизилась на 10%. За прошедшие сутки в регионе было выявлено 125 инфицированных коронавирусом, что на два человека меньше, чем днем ранее.

Об этом: На Псковщине на 10% снизилась суточная выявляемость коронавируса

12:02 19.07.2021

В Белгородской области 19 июля выявлено 133 носителя коронавируса — на два меньше, чем за предыдущие сутки. От осложнений скончались две женщины и двое мужчин. На вакцинацию от COVID-19 поданы 3314 заявок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Читайте подробнее: В Белгородской области за сутки выявлены 133 носителя коронавируса

12:02 19.07.2021

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, как подготовиться к вакцинации от COVID-19.

«Любая инъекция вызывает определенный дискомфорт, тем более, что мы вводим иммунобиологический препарат. <…> Нужно помнить, что спорт нужно исключить, какие-то большие нагрузки. Рекомендуют все-таки такой лечебно-охранительный режим. Ну и конечно же, исключить какие-то походы в баню, алкоголь в этот день точно не нужно употреблять», — сказал Мурашко.

12:03 19.07.2021

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что уже месяц в Москве отмечается снижение заболеваемости COVID-19.

12:06 19.07.2021

Вакцина «ЭпиВакКорона». Фото: midural.ru

12:08 19.07.2021

В Рязанской области 19 июля подтверждено 140 новых случаев заражения коронавирусом, что на два больше, чем выявлено сутками ранее. Противоэпидемические меры принимаются в 17 образовательных учреждениях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Зарегистрировано шесть летальных исходов.

Читайте также: В Рязанской области подтвердили 140 новых случаев заражения коронавирусом

12:09 19.07.2021

В Калмыкии за истекшие сутки обнаружили 108 носителей коронавирусной инфекции, сообщает региональный оперштаб 19 июля. Это на четыре случая меньше, чем днём ранее.

Подробности в материале: В Калмыкии за сутки обнаружили 108 носителей коронавируса

12:09 19.07.2021

В Республике Карелия продолжает снижаться суточная выявляемость новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. За последние сутки выявлено 180 новых случаев заражения, что на четыре случая меньше, чем днем ранее, и на десять случаев меньше, чем выявлялось в начале минувшей недели.

Подробности в материале: В Карелии снижается суточная выявляемость коронавируса

12:09 19.07.2021

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в эфире «Россия 24» заявил о планах ревакцинироваться от COVID-19.

12:15 19.07.2021

Чат-бот «Все о вакцинации от COVID-19 в Чувашии» в Телеграм с 1 июля обработал уже более 400 вопросов от жителей республики. Электронный помощник разработан Центром управления регионом ЧР совместно с минздравом Чувашии и помогает жителям найти ответы на самые популярные вопросы о вакцинации.

«Цифровой собеседник отвечает на вопросы в круглосуточном режиме, с его помощью можно получить необходимую информацию о пунктах вакцинации, о самих вакцинах и правилах, которые необходимо соблюдать после прививки, номерах горячей линии и других», — отмечает заместитель руководителя Центра управления регионом Чувашии Алексей Белов.

12:16 19.07.2021

За прошедшие сутки в Красноярском крае выявлено 492 носителя коронавируса. Об этом сообщили 19 июля в краевом оперативном штабе.

Читайте подробнее: Коронавирус выявлен ещё у 492 жителей Красноярского края

12:17 19.07.2021

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Москве улучшается, а это значит, что врачи и медсёстры смогут вернуться к оказанию амбулаторной помощи в поликлиниках. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил 19 июля во время посещения здания консультативно-диагностического центра в районе Западное Дегунино.

«По прошедшей неделе мы видим уже значительное снижение вновь выявленных больных и госпитализаций, так что я надеюсь, что в ближайшие недели ситуация будет улучшаться и вы вернетесь к своей нормальной работе», — сказал Собянин медикам.

Читайте подробнее: Собянин заявил о возможном возврате врачей к обычной работе

12:18 19.07.2021

В Екатеринбурге осталось три мобильных прививочных пункта в торговых центрах города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

По данным на 19 июля 2021 года, горожане могут пройти вакцинацию от коронавируса первым компонентом в ТРЦ «Парк Хаус», «Академический», и ТЦ «Мега». Также медики прививают жителей в аэропорту «Кольцово» и медицинских учреждениях.

В других городах Свердловской области вакцинация от коронавируса проходит только в медучреждениях.

Читайте подробнее: В Екатеринбурге сократилось число ТЦ, где прививают от коронавируса

12:18 19.07.2021

В Республике Калмыкия за последние сутки зарегистрировано два летальных исхода среди пациентов с COVID-19, сообщает региональный оперштаб 19 июля.

Читайте также: Ещё два жителя Калмыкии не смогли победить COVID-19

12:20 19.07.2021

В Татарии за сутки зарегистрировали 55 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии по состоянию на 19 июля подтверждено 23 315 случаев инфицирования. Всего выздоровели 20 814 ковид-пациентов, скончались за всё время 578 носителей вируса. За минувший день выписались по выздоровлении восемь человек, количество летальных исходов не изменилось.

Об этом: В Татарии выявили ещё 55 случаев заражения коронавирусом

12:20 19.07.2021

В Пензенской области за минувший день зарегистрировали 230 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии по состоянию на 19 июля подтверждено 53 405 заражений. Выздоровели за все время 45 918 пациентов, за сутки — 25 человек. Скончались от COVID-19 всего 1368 жителей, в том числе за последние 24 часа — 18 пациентов.

Об этом: В Пензенской области за сутки выявили 230 носителей коронавируса

12:21 19.07.2021

В Саратовской области с начала пандемии от COVID-19 умерли по состоянию на 19 июля 1570 человек. За минувший день от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались двое мужчин и семь женщин в возрасте от 60 до 87 лет.

Читайте подробнее: Ещё девять жителей Саратовской области скончались от COVID-19

12:25 19.07.2021

Новая партия вакцины от коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), состоящая из 15,6 тыс. доз, поступила в Республику Карелия. Об этом 19 июля сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.

Читайте подробнее: В Карелию поступила новая партия «Спутника V» из более чем 15 тыс. доз

12:28 19.07.2021

Сделать прививку от коронавирусной инфекции нужно заблаговременно, до начала осени. С таким призывом к жителям России выступил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Читайте подробнее: Мурашко призвал жителей России вакцинироваться от COVID-19 до осени

12:29 19.07.2021

За прошедшие сутки в Красноярском крае умерли 14 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Читайте подробнее: В Красноярском крае за сутки скончались 14 ковид-пациентов

12:40 19.07.2021

В Краснодарском крае подтверждено 233 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 19 июля. Накануне, 18 июля, был выявлен 231 новый носитель инфекции.

Читайте также: На Кубани за сутки подтвердили 233 случая заражения коронавирусом

12:42 19.07.2021

В Свердловской области обнаружили ещё 485 носителей вируса SARS-CoV-2. Об этом сообщили в оперштабе региона.

Для сравнения: 18 июля 2021 года было зарегистрировано почти столько же (486) ковид-пациентов. С нача