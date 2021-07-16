Тамбов, 16 июля, 2021, 18:58 — ИА Регнум. В Тамбовской области 16 июля подтверждено 96 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

Фото пресс-службы КБ №8 ФМБА России Коронавирус

Всего в области было зарегистрировано 36 тыс. 240 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 34 тыс. 394 пациента, в том числе 98 человек — за последние сутки.