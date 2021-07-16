Киев, , 19:04 — REGNUM Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввёл санкции против девяти граждан Украины, которые фигурируют в санкционных списках США. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов 16 июля во время брифинга.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отвечая на вопросы журналистов, он уточнил, что среди этих лиц нет депутатов Верховной рады Андрея Деркача и Александра Дубинского, а также бизнесмена Игоря Коломойского. Данилов заверил, что список лиц, в отношении которых введены санкции, будет опубликован в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Данилов рассказал о том, что некоторым категориям граждан Украины, включая олигархов, придётся указывать наличие других гражданств, кроме украинского, а также видов на жительство в других странах.

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