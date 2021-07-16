Киев, 16 июля, 2021, 19:04 — ИА Регнум. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввёл санкции против девяти граждан Украины, которые фигурируют в санкционных списках США. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов 16 июля во время брифинга.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Отвечая на вопросы журналистов, он уточнил, что среди этих лиц нет депутатов Верховной рады Андрея Деркача и Александра Дубинского, а также бизнесмена Игоря Коломойского. Данилов заверил, что список лиц, в отношении которых введены санкции, будет опубликован в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Данилов рассказал о том, что некоторым категориям граждан Украины, включая олигархов, придётся указывать наличие других гражданств, кроме украинского, а также видов на жительство в других странах.