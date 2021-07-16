Саранск, 16 июля, 2021, 18:50 — ИА Регнум. Правительство России приняло решение о выделении Мордовии дополнительно 1,5 млрд рублей. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, который находится в республике с рабочей поездкой.

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Он подчеркнул, что федеральный центр заинтересован в динамичном развитии региона, укреплении его финансовой устойчивости. А значительный бюджетный долг — тяжелое наследие и большая проблема, от которой не должны страдать жители Мордовии.

«Всего в этом году федеральный бюджет оказал региону поддержку в размере 7 млрд рублей — и на этом мы не остановимся. Правительство России настроено помогать Мордовии, потому что мы видим хорошую, системную работу управленческой команды. Республика не просит деньги, а работает сама, в частности, разработала комплексную программу социально-экономического развития на несколько лет. В ней определены отрасли экономики, которые дадут в ближайшее время большой прирост. Также я поддерживаю идею о развитии агломерации Саранск — Рузаевка, которая должна иметь хорошее транспортное сообщение», — отметил зампред правительства РФ.

Врио главы республики Артем Здунов подтвердил, что у региона есть огромные резервы для работы.

«Это квартиры для детей сирот, переселение из аварийного жилья, — сказал руководитель республики. Мы уже определили на градостроительном совете потенциальные места для застройки. Наша установка — годовой рост должен быть не менее 5%», — уверен руководитель республики. Он добавил, что строительство потянет за собой промышленность стройматериалов, логистику и развитие экономики в целом, а также организацию новых рабочих мест.

Хуснуллин напомнил, что одна из наиболее популярных у регионов программ «Стимул» реализуется и в Мордовии. Механизм ее действия очень простой — чем больше вводится квадратных метров, тем больше денег получает субъект. Он уточнил, что накануне были утверждены правила распределения инфраструктурных бюджетных кредитов, а это почти триллион рублей на 4 года. 150 млрд рублей для регионов РФ будет выделено на ЖКХ.

«Я обещаю, что мы найдем возможность из фонда ЖКХ предоставить деньги региону на развитие инженерной инфраструктуры. Задача команды — работать, готовить документацию, мобилизовать строителей, улучшить работу заказчиков», — полагает вице-премьер.

Кроме того, зампред правительства России считает необходимым завершение строительства универсального зала на площади Тысячелетия в Саранске. Обсуждался план-график строительства данного объекта с целью скорейшего введения его в эксплуатацию.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня стало известно о том, что на заверение строительств универсального зала в Саранске из резервного фонда правительства России выделят 851,8 млн рублей.

Строительство объекта стартовало еще в 2011 году. По состоянию на 28 июня текущего года, готовность объекта составляла 84%. Планируется, что здесь будут расположены ледовая арена-трансформер, хореографический и гимнастический залы, что позволит проводить соревнования по фигурному катанию, хоккею, мини-футболу, боксу, теннису. Вместимость зала составит более 7 тыс. мест.

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