Москва, 16 июля, 2021, 19:02 — ИА Регнум. Группа «Сплин» представила новую песню под названием «Я был влюблён в Вас». Композиция доступна на цифровых площадках с 16 июля.

Дарья Драй ИА REGNUM Солист группы «Сплин» Александр Васильев

Выход песни приурочен ко дню рождения лидера группы Александра Васильева. Артисту 15 июля исполнилось 52 года.

ИА REGNUM напоминает, что российская рок-группа «Сплин» была создана в 1994 году. За время существования коллектива было записано 16 студийных альбомов и 15 синглов.