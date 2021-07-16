Томск, 16 июля, 2021, 18:42 — ИА Регнум. Оба двигателя отказали в полёте у самолёта Ан-28, совершившего сегодня, 16 июля, жёсткую посадку в Томской области.

Авиационный двигатель

Следите за развитием событий в трансляции: «Происшествие с самолётом Ан-28 в Томской области – все новости»

Как рассказал журналистам пилот Фарух Хасанов, это произошло после вылета из аэропорта города Кедрового.

Хасанов «Дальше комиссия разберётся. Нам некогда было соображать, нужно было работу свою делать».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Хасанов, пилот авиакомпании «Сибирская лёгкая авиация», сломал ногу при жёсткой посадке Ан-28, не долетевшего до Томска. Все пассажиры самолёта живы.