Нарьян-Мар, 16 июля, 2021, 18:40 — ИА Регнум. Власти Ненецкого автономного округа вынуждены прибегнуть к помощи медиков из других регионов — собственных сил для для лечения пациентов с COVID-19 уже недостаточно. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Юрий Бездудный.

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«Ситуация с ковидом напряженная, ежедневно до 20 новых заболевших. На оперштабе приняли решения: увеличить коечный фонд в «красной зоне» больницы, обеспечить всех амбулаторных больных пульсоксиметрами, привлечь врачей из других регионов. Нагрузка на наших врачей запредельная», — написал Бездудный «Вконтакте».⠀В настоящее время на лечении в регионе находятся 177 человек. Из них стационарное лечение получают 47 человек, амбулаторное — 130.