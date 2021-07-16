Ярославль, , 18:39 — REGNUM Депутат Ярославской областной думы Лариса Ушакова подала иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к партии «Справедливая Россия» и депутату Госдумы Анатолию Грешневикову. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официального представителя ярославского депутата.

Кировский районный суд

Лариса Ушакова требует от своего федерального коллеги и партии, которую он представляет, опровержения информации, размещенной на сайте «Справедливой России».

«Мы полагаем, что ответчики нарушили закон и должны за это отвечать. На сайте регионального отделения «Справедливой России» была размещена информация, что Ушакова раньше времени начала избирательную компанию, что она якобы, что абсурдно само по себе, использует бюджетные средства на свою избирательную компанию. Эти обстоятельства являются неправдивыми, ложными. Это клеветнические сведения, собственно, поэтому мы и обратились в суд для защиты своего нарушенного права. Слово на сегодняшний день стало серьезным оружием, а слово, сказанное публично, слово, распространенное в Интернете, стало смертоносным оружием, потому как информация распространяется мгновенно», — заявил официальный представитель Ларисы Ушаковой адвокат Андрей Новиков.

Иск подан утром 16 июля в Кировский районный суд Ярославля. Дата его рассмотрения пока не назначена.

«Мы просим признать распространенные сведения недостоверными, разумеется, их опровергнуть тем же способом, как они были распространены. Компенсацию морального вреда, который безусловно, причинен моему доверителю, Лариса Ушакова определила в сумме 1 рубль. Она не преследует цели по извлечению материальной выгоды. Она лишь хочет защитить свое достоинство. К ответу призывается организация, на сайте которой размещен данный материал, и на наш взгляд, автор этого материала. Мы убеждены, что мужчина должен отвечать за свои слова. В данном случае Грешневиков является профессиональным журналистом, вашим коллегой, а слово в данном случае является вашим оружием. За то, что это оружие было неправомерно применено, он должен ответить», — подчеркнул Андрей Новиков.

Как ранее сообщал ИА REGNUM депутат Ярославской областной думы Лариса Ушакова («Единая Россия») и депутат Госдумы Анатолий Грешневиков («Справедливая Россия») являются кандидатами в депутаты Госдумы VII созыва по 195 избирательному округу.

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