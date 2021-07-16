Анатолий Грешневиков будет отвечать в суде за свои слова про Ларису Ушакову
Ярославль, 16 июля, 2021, 18:39 — ИА Регнум. Депутат Ярославской областной думы Лариса Ушакова подала иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к партии «Справедливая Россия» и депутату Госдумы Анатолию Грешневикову. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официального представителя ярославского депутата.
Лариса Ушакова требует от своего федерального коллеги и партии, которую он представляет, опровержения информации, размещенной на сайте «Справедливой России».
«Мы полагаем, что ответчики нарушили закон и должны за это отвечать. На сайте регионального отделения «Справедливой России» была размещена информация, что Ушакова раньше времени начала избирательную компанию, что она якобы, что абсурдно само по себе, использует бюджетные средства на свою избирательную компанию. Эти обстоятельства являются неправдивыми, ложными. Это клеветнические сведения, собственно, поэтому мы и обратились в суд для защиты своего нарушенного права. Слово на сегодняшний день стало серьезным оружием, а слово, сказанное публично, слово, распространенное в Интернете, стало смертоносным оружием, потому как информация распространяется мгновенно», — заявил официальный представитель Ларисы Ушаковой адвокат Андрей Новиков.
Иск подан утром 16 июля в Кировский районный суд Ярославля. Дата его рассмотрения пока не назначена.
Как ранее сообщал ИА REGNUM депутат Ярославской областной думы Лариса Ушакова («Единая Россия») и депутат Госдумы Анатолий Грешневиков («Справедливая Россия») являются кандидатами в депутаты Госдумы VII созыва по 195 избирательному округу.