Киев, , 18:43 — REGNUM Граждан Украины, которые заполняют декларации для антикоррупционных органов, могут обязать указывать наличие других гражданств или документов на проживание в других странах. Об этом заявил 16 июля на брифинге секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Это будет обязательным непосредственно для граждан, которые заполняют эти декларации. Таких граждан, напомню, у нас в стране около 1 млн», — сказал он.

Чиновник отметил, что нововведение может коснуться и олигархов в случае принятия закона об олигархах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что СНБО не должен вносить лиц в список олигархов. По мнению политика, для этого необходимо создать специальный орган.

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