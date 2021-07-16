Киев, 16 июля, 2021, 19:02 — ИА Регнум. Украинская певица Светлана Лобода представила клип на новую песню Allo. Ролик доступен на её YouTube-канале с 16 июля.

Daniel Kruczynski Светлана Лобода

Режиссёром видео выступил продюсер и клипмейкер Алан Бадоев. За несколько часов ролик посмотрели более 280 тыс. человек.

Ранее Светлана Лобода отказалась от работы с музыкальными продюсерами. Причиной такого решения стало увольнение её продюсера Нателлы Крапивиной из-за скандала с певцом Филиппом Киркоровым.