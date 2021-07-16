Кейптаун, 16 июля, 2021, 18:33 — ИА Регнум. Число погибших в ходе массовых беспорядков, продолжающихся в двух провинциях ЮАР, выросло до 212 человек, сообщила 16 июля на брифинге исполняющая обязанности министра при президенте ЮАР Кумбудзо Нтшавени.

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Кроме того, она сообщила о задержании силовиками около 2,5 тыс. участников беспорядков.

Ранее сообщалось о 117 погибших.

«Общее число погибших в провинции Гаутенг составило 32, было произведено еще 137 задержаний. В целом задержано 862 человека в Гаутенге … В провинции Квазулу-Натал еще 89 жертв, общее число погибших — 180 … В целом в провинции произведено 1692 ареста», — рассказала Нтшавени.

По её словам, ситуация в обеих провинциях постепенно приходит в норму.

Как сообщало ИА REGNUM, в ЮАР для подавления беспорядков, вспыхнувших в провинциях Гаутенг и Квазулу-Натал после заключения под стражу президента Джейкоба Зумы, направлены войска.