Томск, 16 июля, 2021, 18:33 — ИА Регнум. Перелом ноги получил пилот самолёта Ан-28 Фарух Хасанов, совершившего сегодня, 16 июля, жёсткую посадку в Тоской области, сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

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Следите за развитием событий в трансляции: «Происшествие с самолётом Ан-28 в Томской области – все новости»

Комментируя случившееся, лётчик рассказал в интервью 5-tv.ru, что вполне нормально себя чувствует.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ан-28, следовавшем из посёлка Кедровый в Томск, находились 18 человек. Никто из них не погиб, все они эвакуированы с места ЧП.