Саранск, 16 июля, 2021, 18:25 — ИА Регнум. Завершено расследование уголовного дела по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество») в отношении бывших директора и главного бухгалтера-экономиста МУП «Единый расчетный центр». Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Мордовии.

За компьютером

По данным следствия, обвиняемые в составе группы лиц и по предварительному сговору с апреля 2013 по июнь 2017 года через подконтрольную фирму похитили средства МУП на общую сумму 1,4 млн рублей — ущерб администрации Ковылкинского района.

Средства похищались путем заключения договора на приобретение и обслуживание необходимого программного обеспечения для компьютеров по завышенной цене. При этом указанные услуги оказывала компания — разработчик, а подконтрольная компания использовалась только для вывода и хищения. Сумма ежемесячной переплаты по договору составляла 20 тыс. рублей.

Причастность обвиняемых подтверждается допросами свидетелей и представителей потерпевшей стороны, а также протоколами обысков и выемок документов.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне был осужден бывший директор Торгово-промышленной палаты Мордовии по ч. 1 ст. 201 УК РФ («Использование полномочий вопреки законным интересам организации и в целях извлечения выгод для себя»). Установлено, что являясь главой ТПП Мордовии, которая является некоммерческой организации, а также возглавляя ООО «Мордовия Экспо» в апреле 2019 года он решил реализовать автомобили Hyundai Santa Fe 2010 года и Ford Focus 2007 года выпуска, которые находились на балансе ТПП своей компании. При этом решение совета директоров на данную махинацию он получать не собирался, а также хотел купить автомобили по стоимости значительно ниже рыночной.

В итоге автомобили были проданы ООО «Мордовия-Экспо» за общую сумму 35 тыс. рублей.

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