Ярославль, 16 июля, 2021, 18:25 — ИА Регнум. В Ярославской области в связи с ростом заболеваемости COVID-19 вводятся новые ограничения. Об этом сообщает правительство региона.

Правительство Ярославской области

Загрузка фитнес-центров и спортивных организаций, а также трибун для болельщиков при проведении спортивных мероприятий будет снижена до 50% от пропускной способности. Дополнительно как на тренировки, так и на мероприятия могут быть допущены лица при предъявлении сертификата о вакцинации.

Работодателям рекомендовано ускорить проведение профилактических прививок против COVID-19 первым компонентом или однокомпонентной вакциной не менее 60% от общей численности работников. Ранее главный санитарный врач региона обязал привить первым компонентом сотрудников ряда сфер деятельности в срок до 4 августа.

Правительство области рекомендует сделать это ещё раньше:

— до 23 июля 2021 года провести вакцинацию работников сферы общественного питания, общественного транспорта, такси, гостиниц, организаторов культурных, выставочных, просветительских мероприятий, в том числе музеев, выставочных залов, библиотек;

— до 30 июля 2021 года — сотрудников сферы торговли, бытовых услуг (в том числе прачечных, химчисток), салонов красоты, косметических, СПА‑ и массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, МФЦ, организаций массовых физкультурных и спортивных мероприятий;

— до 04 августа 2021 года — работников финансовых организаций, почтовой связи, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, ЖКХ и энергетики, организаторов досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий, театров, кинотеатров, концертных залов, детских игровых комнат, детских развлекательных центров, организаций отдыха детей и их оздоровления, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах.

«️Проведение вакцинации работников различных сфер в указанные периоды позволит снизить очереди и равномерно распределить нагрузку на медицинские учреждения и пункты, развернутые в регионе в рамках противоковидной прививочной кампании. Медорганизации готовы предоставить все условия для проведения групповой вакцинации, в том числе предусмотрен выезд медицинских работников на предприятия, помощь в подготовке помещения. Медики готовы выезжать несколько дней подряд, если этого потребует численность коллектива. Перед вакцинацией врач проведет осмотр сотрудников. Сделавшие прививку, будут находиться под наблюдением врачей в течение 30 минут после вакцинации», — сообщили в правительстве Ярославской области.

Рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией отмечается в регионе с 12 июня.

«Мы отмечаем рост числа пациентов, переносящих заболевание в тяжелой и крайне тяжелой форме: на данный момент 177 человек в медицинских учреждениях региона находятся на ИВЛ и кислородной поддержке. Все они не были вакцинированы против новой коронавирусной инфекции, — сообщил заместитель председателя правительства области Анатолий Гулин. — Также мы наблюдаем тенденцию к «омоложению» коронавируса: чаще стали болеть люди трудоспособного возраста. Мы понимаем, что дальнейшее распространение COVID-19 может привести к введению серьезных ограничительных мероприятий. Предотвратить это и остановить рост заболеваемости коронавирусом может только активная вакцинация населения. Это единственный безальтернативный способ сохранить свою жизнь и здоровье».

Ежедневно выявляется от 200 новых случаев заражений, на инфекционные койки госпитализируются порядка 130 человек с коронавирусом или подозрением на COVID-19.