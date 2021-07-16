Москва, 16 июля, 2021, 18:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в своей новой статье продолжил оформлять процесс отказа России от вхождения в Запад, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире передачи «Тема» на донецком телеканале «Юнион».

Kremlin.ru Владимир Путин

"Мне кажется, статья Путина — это очень большая веха в развитии политической мысли в России и политического осмысления Россией того, чем же она на самом деле является. Это еще один элемент отказа от входжденчества. При том, что я напоминаю, что Путин как раз представлял собой главное слагаемое великодержавного вхожденчества. «Россия будет сильной и в сильном виде войдет в Европу». Это путинизм 2000 года. Теперь эта позиция мягко, сдержанно, осторожно пересматривается. Это далеко идущий процесс», — заявил Кургинян.

Напомним, что 12 июля президент России Владимир Путин опубликовал статью «Об историческом единстве русских и украинцев», в которой обсудил острые вопросы истории и политики Украины и России.